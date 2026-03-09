Máximo Pavez (UDI) asume como subsecretario del Interior e inicia el desembarco de Kast en La Moneda

Este lunes se inició formalmente el arribo del presidente José Antonio Kast a La Moneda con la llegada de Máximo Pavez (UDI) a la Subsecretaría del Interior , en reemplazo del representante del gobierno de Gabriel Boric, Víctor Ramos (FA).

Se trata de un movimiento natural del proceso republicano de cambio de mando. El subsecretario del Interior asume dos días antes de que se concrete el traspaso para encabezar la firma de decretos y el juramento de las nuevas autoridades que acompañarán a Kast en el inicio de su administración.

Pavez llegó cerca de las 15.00 horas de este lunes a La Moneda. Lo hizo luego de un recorrido en Metro junto a su jefa de gabinete, la abogada Alejandra Castro, con quien ingresó a Palacio para sostener una última reunión con Víctor Ramos.

Mientras ambos hablaban en privado fueron interrumpidos por un invitado sorpresa: el Presidente Gabriel Boric, quien pasó a saludar a ambas autoridades.

Luego de eso, Pavez se instaló junto a Castro en las oficinas de la Subsecretaría del Interior, donde también marcó presencia el próximo encargado de la División de Gobierno Interior, Vicente Núñez. Dicho cargo se encarga de los nombramientos de todas las delegaciones y autoridades regionales, por lo que suele ser uno de los que más reciben visitas de los presidentes de partidos durante cada gobierno, quienes siempre buscan contar con más representación. Con Boric, dicho cargo lo ostentó Andrés Santander (PS).

Tras asumir en el cargo, en una ceremonia que encabezó el titular del Interior de Boric, Álvaro Elizalde, lo primero que hizo Pavez desde su nueva oficina fue tomar contacto telefónico con José Antonio Kast. Tras el llamado, el presidente electo posteó en sus redes sociales: “Conversando con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, la primera autoridad del futuro gobierno en asumir sus funciones”.

El abogado UDI ya cuenta con experiencia como subsecretario, pues en el segundo gobierno de Sebastián Piñera estuvo a cargo de la jefatura de servicio de la Segpres. Además, también representó al gremialismo en la Comisión Experta del segundo proceso constitucional. Con esos antecedentes, el abogado inició este mismo lunes una ronda de reuniones que incluyó una cita con todos los delegados regionales presidenciales nombrados por Kast.

Cada autoridad se conectó a la reunión por Zoom que convocó Pavez desde su nuevo despacho en La Moneda. Entre los presentes estuvieron el encargado de la RM, Germán Codina, y el de Coquimbo, el diputado de Demócratas, Víctor Pino. También estuvo en el encuentro virtual el próximo encargado de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Kast, Felipe Costabal.

Pasadas las 21.00 horas, tras el cierre de esta edición, Pavez proyectaba hablar con la prensa.

Con Boric y la directiva del FA: la despedida de Ramos

Al mismo tiempo que Pavez se instaló en su nueva oficina, Víctor Ramos se despidió de La Moneda.

El ahora exsubsecretario llegó en abril de 2022 al equipo de asesores del gabinete de la entonces ministra del Interior, Izkia Siches. Luego, Boric le encargó el Plan Buen Vivir y, posteriormente, la compleja misión de encabezar la Comisión para la Paz y el Entendimiento en la Macrozona Sur.

La labor que cumplió ahí fue del gusto de Boric, quien decidió ascenderlo al cargo de subsecretario del Interior, en reemplazo del ministro de Seguridad, Luis Cordero.

Ahora diversos compañeros de ruta de Ramos llegaron este lunes para despedirlo entre aplausos en los diversos patios de La Moneda. Incluso llegó casi toda la directiva de su partido, el Frente Amplio: Andrés Couble (secretario general), Simón Ramírez (secretario ejecutivo), Yerko Cortés (tesorero), Sofía Fuentes (territorial) y Javier Ahumada.

Santiago 9 de marzo 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, saluda al ex subsecretario del Interior, Victor Ramos, luego de una declaracion a la prensa tras la firma del decreto que nombra a Maximo Pavez como su sucesor, quien es la primera autoridad en asumir de cara al proximo cambio de gobierno.

También llegaron ministros como Antonia Orellana y subsecretarios como Claudia Sanhueza, Francisca Gallegos, Carolina Pérez, Gloria de la Fuente y otros. La despedida final se la hizo el Presidente Boric, quien lo abrazó y le dedicó unas últimas palabras en el ingreso principal de Palacio, donde lo fueron a buscar su esposa e hijas.

“Agradecer al Presidente Gabriel Boric por la oportunidad de haber sido subsecretario de su gobierno. Nos podemos ir tranquilos y entregarles un país mucho mejor del que recibimos a la autoridad siguiente. Así que muchísimas gracias y volveremos", dijo Ramos antes de irse de La Moneda.