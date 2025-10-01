SUSCRÍBETE
Mayne-Nicholls acusa a Boric de “proselitismo político” en cadena nacional y dice haberse sentido ninguneado por Matthei

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el candidato independiente criticó los dichos del Mandatario alusivos a Kast y la idea de Matthei sobre querer sumarlo a su equipo en una posible segunda vuelta.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

Queda poco más de un mes para las elecciones presidenciales y parlamentarias que se desarrollarán el próximo 16 de noviembre y los ocho aspirantes a La Moneda se encuentran desplegados compartiendo sus ideas y programas de gobierno.

En ese sentido el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls conversó con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, donde abordó la contingencia y los pormenores que ha tenido en su travesía como abanderado presidencial.

Uno de los primeros temas que comentó el candidato fue la cadena nacional que realizó el Presidente Gabriel Boric la noche del martes para presentar el Presupuesto 2026.

Mayne-Nicholls fue crítico con el Mandatario, específicamente con la alusión indirecta que realizó el jefe de Estado hacia el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast por su plan de ajuste fiscal.

A mí no me parece adecuado que en una instancia como en una cadena nacional el Presidente se dedique a hacer una especie de proselitismo político criticando a una de las candidaturas”, sostuvo en el bloque Protagonistas de Desde la Redacción.

El candidato independiente incluso deslizó que el Mandatario habría rozado la prescindencia. “No me parece que ese sea el momento de hacerlo. Me parece que la presidencia que tanto se habla tiene que aplicarse y la tiene que aplicar el primer mandatario y ayer claramente no lo hizo”, acusó.

El expresidente de la ANFP aseguró no estar de acuerdo con la propuesta de Kast, que contempla el recorte de US$6.000 millones. No obstante, remarcó que “eso no implica que se pueda hacer uso de ese espacio para hacer esa crítica”.

“A mí me parece que ahí hay un error bastante grande. Una vez más nos comunicamos a través de los medios de comunicación en vez de llamar, en vez de conversar, porque hay otro error de fondo que es todo el tema de la glosa republicana”, indicó.

“Me pareció desubicado”

En el espacio digital, el candidato se refirió a los dichos de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien lo invitó a formar parte de su equipo si ella llega a segunda vuelta.

Al respecto, Mayne-Nicholls señaló que eso le “pareció desubicado”, señalando que si se hubiese presentado una situación así en el fútbol la candidata sería sancionada.

“¿Cómo es posible que te digan ‘no, si yo lo voy a integrar a mi equipo’?“, se cuestionó, remarcando que él está ”compitiendo con ella".

“Eso es una distorsión frente a los votantes. Es como decir ‘no, si él ya está con ella’. Y ojo, no es la primera, porque antes el presidente de la UDI nos dijo en un programa de radio ‘no, si él no llega a la papeleta’. Y bueno, después hace no mucho el presidente del Senado dijo lo mismo”, planteó.

En esa línea fue consultado si es que se sintió ninguneado por Matthei, a lo que respondió: “Totalmente, es obvio”.

“Ella está en dos pasos más arriba, entonces por favor. A mí me parece que eso le hace un daño grande a la democracia, que quieran sacar de carrera a través de declaraciones que llevan a la gente a entender mal”, sostuvo.

En ese sentido, relacionó la actitud de la abanderada de Chile Vamos con los bots. “Es casi como los bots, lo único es que aquí está identificado quien es”, sostuvo.

“El ministro Grau me dijo: casi convenciste a toda mi familia”

Harold Mayne-Nicholls es consciente que no está liderando en las encuestas, pero asegura que eso no le preocupa. “Me preocuparía mucho más si es que cuando vengo en el Metro, por ejemplo, cuando vengo para acá, la gente no me saludara, si alguien me tirara una pulla, que se yo”.

En ese sentido, aseguró tener varios respaldos, incluso contó que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, le comentó que su familia tendría una buena visión de él tras el primer debate presidencial.

“Se va a enojar el ministro, pero lo voy a decir. El ministro Grau me dijo ‘mira, casi convenciste a toda mi familia que son ‘jaristas’ (aludiendo a la candidata Jeannette Jara). Me ababa de decir, muerto la risa, por supuesto”, sostuvo.

En ese sentido, señaló: “Vamos a ver si con la seguidilla de debates le borramos ‘casi’ a la familia Grau”.

