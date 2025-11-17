Mayne-Nicholls y posibilidad de endosar sus apoyos de cara al balotaje: “Con una votación de un 1% es absurdo”

Ante los resultados de la elección presidencial en que Jeannette Jara y José Antonio Kast pasaron al balotaje del 14 de diciembre, el independiente Harold Mayne-Nicholls asumió los duros números tras su derrota.

De acuerdo a los resultados parciales publicados por el Servicio Electoral (Servel) con el 97,91% de las mesas escrutadas, el exdirigente del fútbol quedó sexto entre los ocho aspirantes a La Moneda, con 160.141 votos, el 1,26% de las preferencias.

“Evidentemente el resultado no nos gusta para nada, fue una derrota increíble, sacamos mucho menos votación de la que nunca nos imaginamos, evidentemente esperábamos una cosa distinta”, comentó, en declaraciones recogidas por Cooperativa.

Asimismo, descartó realizar algún intento por endosar sus apoyos a uno de los candidatos que siguen en carrera.

“Con una votación de un 1% es absurdo pretender involucrar a alguien, además los votos no son míos, son de quienes nos apoyaron”, explicó.

Respecto a si tuvo algún contacto con la candidata oficialista o el abanderado de las derechas, tras conocerse los resultados, Mayne-Nicholls afirmó que no.

“No me ha llamado nadie, traté de comunicarme tanto con Jeannette como con José Antonio y no me contestaron, así que les mandé un mensaje por WhatsApp”, señaló.