“Me llamó mucho la atención”: Undurraga afirma que Aedo y Provoste “asistieron a título personal” a reunión en Cerro Castillo

El timonel de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga abordó la asistencia de la senadora Yasna Provoste (DC) y el diputado Eric Aedo a la reunión oficialista que encabezó el Presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo.

Al finalizar el encuentro cerca de las diez de la noche del martes, la portavoz de La Moneda, Aisén Etcheverry comunicó que la instancia fue “un análisis de lo que fue la cuenta pública, en una recapitulación de cuáles han sido los distintos avances de este gobierno en materia económica, de seguridad”.

Además, destacó la asistencia de la DC. Sin embargo, el timonel de la Falanga, en conversación con Radio Infinita, este miércoles aclaró que la presencia de los parlamentarios fue a título personal.

“Me llamó mucho la atención. Asistieron a título personal, no en representación del partido. Me sorprendí ayer en la noche, no tengo más conversación con ellos. Toda vez que yo también fui invitado y decliné por lo mismo”, señaló.

Asimismo, planteó: “Me imagino que habían temas que tenían que ver agendas legislativas, por esa razón fueron. No he conversado con ellos, esto fue ayer en la noche”.

Tras el cónclave oficialista, la senadora Provoste aclaró que efectivamente su presencia respondía a motivaciones parlamentarias.

“Yo he venido porque hemos sido invitados como comité y tenemos una larga tradición en la cual para nosotros la figura republicana del Presidente de la República es muy importante”, explicó.

Apoyo a Tohá

Respecto al respaldo de la DC a la candidatura de Carolina Tohá de cara a las primarias oficialistas, el timonel sostuvo que “lo que está en juego es qué proyecto de Chile hay por delante”.

“Hemos estado conversando con ella y no nos es indiferente quién gana la primaria”, remarcó.