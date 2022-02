Mesa ampliada de la Convención acuerda reducir tiempos de sesiones e intervenciones durante jornadas de votación del Pleno

Luego de que la semana pasada la Convención Constitucional diera inicio a las votaciones en general y particular en el Pleno, este lunes la mesa ampliada del organismo determinó reducir los tiempos de las sesiones y de las intervenciones de los convencionales durante las jornadas de votación.

El objetivo de la determinación es ayudar a que dichas sesiones sean más concisas y que así los constituyentes tengan mejores horarios para trabajar en sus respectivas comisiones. La semana pasada algunas sesiones de votación se extendieron por más de 8 horas y concluyendo en la madrugada del día siguiente.

De esta manera, la mesa determinó que en el caso de las sesiones plenarias donde se voten normas en general los tiempos se reduzcan de la siguiente manera: duración de la sesión (de 8 a 5 horas); entrega de informe de la Comisión respectiva ( de 15 a 10 minutos).

Mientras que en particular, se determinó dejar los siguientes tiempos: el tiempo máximo de sesión pasa de 8 a 3 horas; mientras que la intervención de los convencionales se reduce de 3 a 2 minutos.

Ayer durante la mañana, en diálogo con Radio Duna, la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros (MSC) abordó la posibilidad de concretar esta medida, que en ese entonces estaba en conversaciones: “Hemos hecho reunión con los colectivos para ver cómo optimizar los tiempos, esto no lo podíamos hacer antes de tener claridad o evidencia de cómo se distribuía el tiempo y estamos pensando en ajustar las horas de deliberación (...) lo que se va a reducir es el tiempo de discusión en particular, porque vimos que básicamente no se ocuparon las 8 horas en la discusión”.

Por otro lado, los cambios reglamentarios que apuntan a considerar los sábados como días hábiles para sesionar y también para tener más tiempo para la entrega de informes, deben ser ratificados por el Pleno. Y para ello, se debe citar especialmente a una sesión plenaria con anticipación.