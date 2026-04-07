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    Política

    Ministra Marín evita explicar remoción de directora de Sernameg y genera llamado de atención de la presidenta del Senado

    Ante las evasivas de la secretaria de Estado a las consultas de las representantes de oposición respecto de la salida de Priscila Carrasco, la senadora Paulina Núñez instó a la jefa de la cartera a que "si están ante otro poder del Estado, hay que tratar de responderle". Por otro lado, la subsecretaria del ministerio, Daniela Castro, aseguró que, al momento del despido, no contaban con todos los antecedentes.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    KARIN POZO

    Dos minutos antes del horario de inicio de sesión, la ministra de la Mujer, Judith Marín, ingresó a la sala de sesiones del Senado, en las dependencias del ex Congreso de Santiago.

    Acompañada de la subsecretaria de la cartera, Daniela Castro, Marín entró a la sala y esperó el inicio de la sesión de la Comisión de Mujer del Senado.

    En esos minutos conversó con la senadora Vanessa Kaiser y el vicepresidente de la corporación, Iván Moreira (UDI), con quien intercambió números telefónicos.

    Luego de la exposición, que duró poco menos de 15 minutos, la ministra comenzó a recibir las consultas de las integrantes de la comisión.

    Las de oposición -Loreto Carvajal (PPD), Beatriz Sánchez (FA) y Daniella Cicardini (PS)- le preguntaron por la remoción de Priscila Carrasco del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

    La exfuncionaria se encontraba en tratamiento por un cáncer de mama, razón por la que tuvieron que pausar debido a que presentó una licencia médica con efecto retroactivo.

    Sin embargo, al tener uso de la palabra luego de las consultas, la ministra evitó referirse a ese episodio y optó por responder otras preguntas que le fueron realizadas.

    Lo anterior, desató la molestia de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien también es integrante de la Comisión de Mujer.

    “Una cosa es la citación, la invitación, los temas sobre los cuales uno viene a hablar o invita a un determinado ministro, y muy distinta es (...), cualquier senador, en cualquier comisión puede preguntar cualquier duda que tenga”, le hizo ver la máxima autoridad del Senado a la ministra.

    Y añadió: “Nosotros siempre, sobre todo cuando estamos a punto de finalizar una comisión, nos allanamos a que se responda por escrito, que tengamos otra sesión, o tomar el acuerdo de prorrogar”.

    Si es que están ante otro poder del Estado, hay que tratar de responderle a ese poder del Estado, más aún cuando este es el poder que representa a la ciudadanía”, remató la timonel del Senado.

    KARIN POZO

    Acto seguido, la ministra recogió el guante.

    “Acogemos todo tipo de solicitud por escrito, no tenemos ningún problema al respecto”. Y añadió que la salida de Carrasco fue una decisión “fundada en materia de confianza, por la buena continuidad del servicio y contemplando la indemnización correspondiente”.

    “Con los antecedentes, a lo mejor podría haber sido distinto”

    Quien cerró la sesión fue la subsecretaria de la cartera, Daniela Castro (RN), a quien le cedieron la palabra.

    Castro aseguró que “con los antecedentes, a lo mejor podría haber sido distinto, pero lamentablemente nuestro ministerio no contaba con los antecedentes fácticos que proporcionarían una decisión distinta“.

    Esto, en contraste con lo señalado previamente por Marín, quien -en entrevista con La Tercera- reconoció que sí estaban al tanto del cáncer de mama de Carrasco.

    Luego de ello, aseguró que fue ella quien tomó contacto con Carrasco para transmitirle su desvinculación. “Claramente no es una situación cómoda para nadie“, aseguró al respecto.

    “Yo también he sido por años funcionaria pública, también he sido desvinculada de manera poco decorosa“, finalizó Castro.

    Consultada la subsecretaría, desde la repartición aseguraron que Castro hacía referencia a los “antecedentes médicos y de licencia médica”.

    Más sobre:PolíticaSenadoJudith MarínMinisterio de la MujerPriscila Carrasco

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