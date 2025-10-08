Ministra Orellana responde a Kast por aborto legal: “El único voladero de luces es su recorte de US$ 6.000 millones que aún no explica”

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, salió este martes al paso de las declaraciones del candidato republicano, José Antonio Kast, quien calificó como un “voladero de luces” el proyecto de aborto legal que impulsa la secretaria de Estado.

En conversación con T13, Kast fue consultado si vetaría el proyecto en caso de llegar a La Moneda. “Veamos que llegue primero”, respondió el republicano.

Tras esto, ahondó al señalar que “yo creo que no tienen los votos ni hoy día. Este es un verdadero voladero de luces. Miren lo que les pasó con la Democracia Cristiana”, sostuvo Kast, en relación a los reparos de la falange al proyecto.

Y la ministra Orellana, requerida por los dichos de Kast, ironizó: “Justo vengo de discutir el ‘voladero de luces’ en la comisión de Salud” de la Cámara de Diputados.

Tras esto, indicó que el proyecto se ingresó luego de que, en mayo pasado, la Contraloría tomara razón de las modificaciones al reglamento de objeción de conciencia que permitirá aplicar de forma correcta el aborto en tres causales. “Siempre dijimos que una vez que estuviera tomado de razón íbamos a ingresar a este proyecto. Nosotros no manejamos los tiempos de la Contraloría General de la República”, agregó.

Tras cartón, la titular de la Mujer emplazó directamente a la carta republicana: “ Yo creo que el señor Kast debería reconocer que el único voladero de luces es su anuncio de recorte (fiscal) de 6.000 millones de dólares, que todavía no explica”.

Consultada si le preocupa que la magnitud del ajuste fiscal anunciado por Kast, de llegar al gobierno, implique un retroceso en los derechos de las mujeres, Orellana sostuvo que “la verdad es que a esto no se ha referido mucho y lo que tenemos son las referencias anteriores. Lo que tenemos es que su partido ha sido, consistentemente, un partido que ha intentado derogar las tres causales y retroceder en otros ámbitos”.

“En segundo lugar, no ha explicado de dónde sale el recorte de los 6.000 millones (de dólares) y, por lo tanto, no tengo antecedentes al respecto”, señaló.