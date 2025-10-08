SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Ministra Orellana responde a Kast por aborto legal: “El único voladero de luces es su recorte de US$ 6.000 millones que aún no explica”

La titular de la Mujer se refirió a los dichos del abanderado republicano, quien sostuvo que el proyecto de interrupción legal del embarazo que impulsa la ministra Orellana es "un voladero de luces", ya que el oficialismo no contaría con los votos necesarios en el Congreso.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, salió este martes al paso de las declaraciones del candidato republicano, José Antonio Kast, quien calificó como un “voladero de luces” el proyecto de aborto legal que impulsa la secretaria de Estado.

En conversación con T13, Kast fue consultado si vetaría el proyecto en caso de llegar a La Moneda. “Veamos que llegue primero”, respondió el republicano.

Tras esto, ahondó al señalar que “yo creo que no tienen los votos ni hoy día. Este es un verdadero voladero de luces. Miren lo que les pasó con la Democracia Cristiana”, sostuvo Kast, en relación a los reparos de la falange al proyecto.

Y la ministra Orellana, requerida por los dichos de Kast, ironizó: “Justo vengo de discutir el ‘voladero de luces’ en la comisión de Salud” de la Cámara de Diputados.

Tras esto, indicó que el proyecto se ingresó luego de que, en mayo pasado, la Contraloría tomara razón de las modificaciones al reglamento de objeción de conciencia que permitirá aplicar de forma correcta el aborto en tres causales. “Siempre dijimos que una vez que estuviera tomado de razón íbamos a ingresar a este proyecto. Nosotros no manejamos los tiempos de la Contraloría General de la República”, agregó.

Tras cartón, la titular de la Mujer emplazó directamente a la carta republicana: “Yo creo que el señor Kast debería reconocer que el único voladero de luces es su anuncio de recorte (fiscal) de 6.000 millones de dólares, que todavía no explica”.

Consultada si le preocupa que la magnitud del ajuste fiscal anunciado por Kast, de llegar al gobierno, implique un retroceso en los derechos de las mujeres, Orellana sostuvo que “la verdad es que a esto no se ha referido mucho y lo que tenemos son las referencias anteriores. Lo que tenemos es que su partido ha sido, consistentemente, un partido que ha intentado derogar las tres causales y retroceder en otros ámbitos”.

“En segundo lugar, no ha explicado de dónde sale el recorte de los 6.000 millones (de dólares) y, por lo tanto, no tengo antecedentes al respecto”, señaló.

Más sobre:PolíticaAntonia OrellanaministraMujerJosé Antonio Kastaborto legal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Sernac alerta riesgo de incendio y quemaduras por sobrecalentamiento de baterías externas vendidas en Chile

Diputada Labra responde a ministro Grau: “El único que busca rédito electoral con la sala cuna universal es el gobierno”

Los fundamentos de la AC contra el juez Ulloa por “notable abandono de deberes”

Gira en Italia: Van Klaveren confirma encuentro de Boric con presidente Mattarella y se mantiene en suspenso cita con Giorgia Meloni

Cancillería promete campaña “austera” de Bachelet a la ONU, pero oposición exige más transparencia de gastos

A nueve años del brutal ataque contra Nabila Rifo: la cronología del crimen que estremeció a Chile

Lo más leído

1.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

2.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

3.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan más de 200%

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Sernac alerta riesgo de incendio y quemaduras por sobrecalentamiento de baterías externas vendidas en Chile
Chile

Sernac alerta riesgo de incendio y quemaduras por sobrecalentamiento de baterías externas vendidas en Chile

Diputada Labra responde a ministro Grau: “El único que busca rédito electoral con la sala cuna universal es el gobierno”

Los fundamentos de la AC contra el juez Ulloa por “notable abandono de deberes”

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre
Negocios

Reajuste público: gobierno afirma que salarios no se congelan y gremios anticipan piso para negociación de noviembre

El nuevo gremio minero que nace de la Sonami

El cobre sube más de 22% en el año y se acerca a los US$5 por libra

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla
Tendencias

Cuánto cuestan las nuevas versiones económicas de Tesla

Quién era Kimberly Hébert Gregory, la actriz de varias series exitosas que falleció a sus 52 años

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Nicolás Córdova, DT de la Roja Sub 20: “Me hago cargo de este proceso, no de lo que ha pasado antes con estos chicos”
El Deportivo

Nicolás Córdova, DT de la Roja Sub 20: “Me hago cargo de este proceso, no de lo que ha pasado antes con estos chicos”

Papelón en Valparaíso: la Roja de Córdova sucumbe ante México y se despide de su Mundial Sub 20

¿Fue penal? La polémica mano en el área de México que el árbitro desestimó pese a la petición de la Roja

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest
Cultura y entretención

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada
Mundo

A dos años de los ataques de Hamas: Israel más fuerte pero “aislado” y Gaza totalmente devastada

León XIV selecciona a Turquía y Líbano para su primer viaje apostólico

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?