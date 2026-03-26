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    Política

    Ministra Steinert viaja a La Araucanía en medio de críticas opositoras por recorte al presupuesto de Seguridad

    Diputados del PPD tenían planificada una reunión con la jefa de cartera que fue suspendida por el viaje.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    A las 10.00 horas de este jueves, en dependencias del Ministerio de Seguridad, en la calle Teatinos de Santiago, el diputado independiente Carlos Bianchi, junto a integrantes de la bancada PPD-independientes de la Cámara Baja, tenían previsto un encuentro con la titular de la cartera, Trinidad Steinert.

    Los legisladores están buscando el patrocinio del gobierno a un proyecto de ley que mejora la protección del espacio aéreo chileno de las narcoavionetas.

    Asimismo, pretendían solicitar información sobre el recorte en el presupuesto de Seguridad.

    Desde el Ministerio de Seguridad, sin embargo, la actividad fue suspendida por el viaje de la ministra a la Región de La Araucanía.

    Según indican desde el PPD, esto ocurrió sin que se haya informado a la bancada de diputados sobre la ausencia de la autoridad.

    La oposición está cuestionando la posibilidad de que se reduzcan los recursos en una cartera clave.

    “Es absolutamente inconsistente, particularmente cuando tuvimos del actual oficialismo un discurso fervoroso de apoyo a a la seguridad, pero una cosa pareciera ser el discurso y otra cosa la realidad. Y la realidad es que están reduciendo 73 mil millones de pesos en Carabineros, PDI, personal, infraestructura y vehículos”, sostuvo la diputada Andrea Parra.

    Desde la Democracia Cristiana (DC), en tanto, se sumó a los cuestionamientos la senadora Yasna Provoste.

    “¿A quien daña más millonario recorte a policías? A las familias que no tienen para pagar seguridad privada y que seguirán viviendo la inseguridad y el miedo. Si usted no puede costear su propios guardias, no tiene un gobierno trabajando para usted", planteó.

    Viaje a La Araucanía

    Steinert, que enfrenta un momento complejo por su proceder en la remoción de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones (PDI), mantendrá una intensa agenda de trabajo en La Araucanía, a dos días de aprobada la prórroga del Estado de excepción constitucional que se mantiene desde mayo de 2022 en la zona.

    La visita de la autoridad, explican desde el Ministerio de Seguridad apunta a reforzar la coordinación institucional y avanzar en el combate a la violencia rural en la Macrozona Sur.

    “Nosotros somos mucho de terreno, por lo tanto, estamos en esta región para conversar y ver la realidad de las distintas instituciones, delegados, Policía de Investigaciones y Carabineros”, manifestó la ministra.

    En su primera actividad fue recibida por el delegado presidencial regional, Francisco Ljubetic, junto al subsecretario de Seguridad, acompañada del subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet.

    Luego, la autoridad sostendrá reuniones con Carabineros, la Policía de Investigaciones y mandos de Control de Orden Público, además de reuniones con parlamentarios, autoridades regionales y gremios agrícolas.

    Más sobre:SeguridadTrinidad SteinertPPDDCPresupuesto

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