Ministro de Educación y diálogo con profesores: “No puedo garantizar que no va a haber paro, pero voy a hacer todos mis esfuerzos por evitarlo”

Esta mañana, el nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC) se refirió a las próximas votaciones, convocadas para el próximo miércoles, que definirán si el Colegio de Profesores llamará a paro nacional indefinido.

“No puedo garantizar que no va a haber paro, pero sí puedo garantizar que voy a hacer todo mi esfuerzo por evitar que haya un paro, en lo que a mí corresponde. Pero la decisión es de los profesores y profesoras”, aseguró el ministro en conversación con Estado Nacional.

En ese sentido, manifestó que espera “que una movilización de esas características sea siempre una solución de última ratio”.

El pasado jueves el Ministerio de Educación entregó al Colegio de Profesores una misiva, firmada por Cataldo, en donde responden a las ocho demandas urgentes que exige el magisterio al gobierno. El viernes el presidente del gremio, Carlos Díaz, destacó que en la carta “se dan a conocer nuevos lineamientos, nuevas respuestas a cada uno de los puntos que hemos venimos demandando durante todo este tiempo”.

Según Diaz, en la misiva se propuso que un 25% de los afectados por la deuda histórica se verían beneficiados y que el gobierno está disponible a comenzar a pagar el 2024. Al respecto, Cataldo destacó que hay casos urgentes y “que naturalmente un caso urgente es el de un profesor mayor, respecto de uno que tiene menos edad”.

El secretario de Estado también se refirió a los recintos educacionales que se han visto afectados por las condiciones climáticas de los últimos días. Según informó Cataldo, del total de 55 establecimientos afectados, hay cuatro con mayores niveles de daño. Tres de ellos están en la región de O’Higgins y uno en Valparaíso. Adicionalmente, aseguró que de momento no se suspenderán las clases, pero que la resolución definitiva se tomará esta tarde.

El primer PC en el Ministerio de Educación

Cataldo es el primer militante comunista en asumir como jefe del Ministerio de Educación. Tras su nombramiento, algunos sectores de la oposición se manifestaron en contra, aludiendo a su militancia y a los tuits del actual secretario de Estado, en los que se mostró en contra de Carabineros.

“Cuestionar a una persona, más alla de si se trata o no, solo por su militancia, creo que no es propio del 2023, no es propio del año en el que estamos recordando los 50 años del golpe de Estado. No habilitar a alguien solo por su militancia y su forma de pensar el algo complejo”, declaró.

En esa línea, el titular de Educación indicó que “cuando se plantea en estos 50 años de conmemoración del golpe de Estado, revisar la historia, yo creo que (la historia) siempre está disponible para revisarla. Soy profesor de historia, no puedo estar más de acuerdo con aquello. También sé que no existe la verdad histórica, que hay distintas formas de interpretarla, pero hay hechos históricos que son incuestionables (...) Hay límites que no se pueden cruzar, hubo torturados, hubo asesinados, hay desaparecidos. Hubo un golpe de Estado, se interrumpió la democracia de forma violenta”.