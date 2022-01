Ministro Delgado sobre gestión contra la delincuencia y narcotráfico: “Como gobierno hemos dado una pelea frontal y hemos tenido cifras récord de incautación”

Esta mañana, el ministro del Interior Rodrigo Delgado dio inicio oficial al Plan Cannabis 2022, iniciativa diseñada e implementada por la Policía de Investigaciones que no solo busca erradicar cultivos ilícitos de cannabis, sino que también identificar estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Según se indicó, el año pasado la PDI incautó casi 300 mil plantas, equivalentes a más de 162 millones de dosis y avaluado en $225 mil millones. Este año 2022, previo al lanzamiento oficial del plan, se han incautado más de 300 kilos de cannabis y erradicado más de 26 mil plantas, junto con lograr la detención de participantes del ilícito y la recolección de evidencia.

Sobre esto, el ministro también abordó las críticas que surgieron desde un grupo de alcaldes de oposición, quienes solicitaron al gobierno tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis de seguridad que se está viviendo en el país.

Al respecto, Delgado destacó el trabajo que han realizado como gobierno junto con las policías para combatir el narcotráfico, indicando que cuando hay presencia de droga en los territorios “ya sea en su etapa de cultivo, o en su etapa de distribución o venta final, en todas las etapas esta asociada la violencia a través de las armas”.

En este sentido, puntualizó, las cifras son las que finalmente reflejan la labor que ha hecho el gobierno para combatir este fenómeno.

“Como Gobierno hemos dado una pelea frontal y hemos tenido cifras récord de incautación, y esperamos que el próximo Gobierno también siga estos números, y que el día de mañana que comparemos los números con números”, sostuvo.

“Seguimos trabajando para poder mantener y llegar a marzo como gobierno, y entregarle al próximo gobierno las cifras que hemos tenido también el 2021, que si uno las compara con el año 2020 con respecto al decomiso de drogas fueron tremendamente positivas”, destacó, agregando que “nadie puede decir que nos hemos quedado sin hacer el trabajo”.

“El trabajo esta reflejado en los datos, el trabajo no está reflejado ni en las redes sociales ni alguien que quiera instalar una tesis que no se ha hecho la pega”, añadió.

En cuanto a la presencia de carteles extranjeros de narcotráfico, Delgado descartó que esto existiese por ahora. “Para que se configure un cartel tienen que darse ciertas condiciones en el territorio. Lo que tenemos hasta ahora mayoritariamente en Chile es una relación comercial de compra y venta de bandas nacionales que le compran droga a carteles internacionales, porque transferir dinero y la comunicación es más fácil hoy que hace 20 años”.

“Tenemos una relación más que nada de compra y envío (...) esa relación estamos tratando justamente de que no se de y que no llegue a mayores”, añadió. “Si no la paramos hoy, por supuesto podría el día de mañana generarse una relación distinta de instalación, pero hoy lo que tenemos es una relación comercial”.

Plan Cannabis

Sobre el Plan Cannabis 2022, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, destacó que esta estrategia nació en el año 2000 y participan las 26 unidades antinarcóticos y de crimen organizado que hay a nivel nacional.

“Busca identificar y desarticular las estructuras criminales dedicados a este cultivo y distribución ilegal de droga, lo cual nos permitió el año 2021 desbaratar 266 estructuras criminales dedicadas a esto”, sostuvo.

“Hoy hemos realizado un trabajo de investigación que nos permite llegar a la estructura criminal completa (...) queremos también y se está trabajando, en la identificación de quienes son los financistas de estos y los ideólogos de esta actividad delictual que reporta tanto beneficio económico a quienes la practican”, indicó.

Al respecto, el ministro Delgado valoró el Plan Cannabis, indicando que éste ha sido nuevamente ha sido exitoso y además ha ido en el tiempo “logrando aprender de cada año previo, en el sentido de que las bandas criminales, el crimen organizado y quienes se dedican justamente a la producción de drogas en nuestro país también van mutando”.

“Como todo fenómeno delictual, no es estático, se van utilizando nuevos recursos, las bandas delictuales tratan de escapar muchas veces de la persecución policial, van buscando técnicas distintas, van buscando técnicas para también poder esconder los cultivos y es en ese caso, tanto el Ministerio Público como también la PDI van también adaptándose a esos cambios con tecnología, con nuevos equipamientos y nuevas estrategias”, sostuvo.