Ministro Desbordes respalda a la Armada y dice que a Hugo Gutiérrez “no solo no se le trató mal, se le trató demasiado bien”

“No hay más autoridad que otra”, de esta forma reaccionó el ministro de Defensa, Mario Desbordes, sobre el episodio protagonizado por el diputado Hugo Gutiérrez en medio de una fiscalización efectuada por personal de la Armada en Iquique.

Cabe recordar que durante este control, el diputado comunista aseguró que “yo soy más autoridad que usted”.

“Yo respaldo absolutamente el actuar de los funcionarios de la Armada. No solo lo respaldo, fueron tan deferentes que pudiendo haber fiscalizado a la familia no lo hicieron y de haberlos fiscalizado nos hubiéramos enfrentado a una situación bastante compleja porque si no tenían permiso, si no tenían salvoconducto, debieron haber detenido a la familia del diputado”, dijo Desbordes en La Moneda.

“El parlamentario tiene fuero, no para este tipo de cosas. El parlamentario está autorizado para ejercer su función legislativa o territorial”, adicionó.

“El diputado estaba autorizado. Que se lo fiscalice es lo más normal del mundo. Eso es lo que todo ciudadano debe hacer. La familia debe tener salvoconducto. Toda persona que acompañe a un diputado debe contar con los permisos, ceñirse a las normas”, complementó.

Por ello, aseguró que “no solo no se le trató mal, se le trató demasiado bien”, en referencia a que, de acuerdo a Desbordes, los familiares de Gutiérrez no fueron controlados.

“La verdad es que le respondo al diputado Gutiérrez como autoridad de Gobierno: no solo no le trató mal, se le trató demasiado bien, porque perfectamente se le pudo fiscalizar la familia, porque si se le hubiera fiscalizado, el procedimiento podría haber sido otro”, explicó.

“Los diputados tienen la posibilidad de exhibir su credencial circular en la medida que estén en el ejercicio de su cargo”, expresó Desbordes, quien hasta hace algunas semanas se desempeñaba como diputado.

Durante esta mañana, Gutiérrez se refirió al episodio y aseguró: “Sí, me siento más autoridad ¿Sabe por qué? porque me eligió el pueblo”.