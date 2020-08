Hugo Gutiérrez explica sus palabras a funcionarios de la Armada: “Sí, me siento más autoridad ¿Sabe por qué? porque me eligió el pueblo”

El diputado Hugo Gutierrez (PC) se refirió al comentado registro de una fiscalización por parte efectivos militares en Iquique viralizado en redes sociales. Según él, todo ocurrió cuando conducía de regreso a su domicilio tras participar en una actividad alusiva al Día del Niño.

Al pasar frente a un regimiento, Gutiérrez, decidió detenerse para tomar una foto del recinto “que me acusan de haber quemado”. Tras ello, “cuando quiero reanudar mi marcha un vehículo de la armada me bloquea el camino. Se bajan seis uniformados”.

“Al ver eso me molesto porque no había ningún control de nadie, estaba en un estacionamiento”, relató el parlamentario en conversación con CNN Chile. “Yo estoy disponible para que me controlen, pero una cosa distinta es que se metan a un estacionamiento y bloqueen la marcha”, insistió.

El diputado aseguró que la grabación no mostró el momento en que los militares se acercaron al vehículo. “Tres se van por el costado a golpear donde esta mi familia (...) una de mis acompañantes les dice que por favor se calmen”.

En el video, se escucha la reacción de Gutiérrez. “Yo lo controlo a usted”, “Tengo un fuero parlamentario”, “Ustedes no pueden controlarme”, “Yo tengo que denunciar a quienes me controlan”, “Cuando me pasa a mí, yo tengo que denunciar a quien me controla”, “Yo soy más autoridad que usted”, son algunas de las frases que le dijo a los funcionarios castrenses.

Consultado por la forma en que enfrentó el hecho, el parlamentario señaló que “la reacción mía es proporcional a la forma en que actuaron”. Además remarcó que ”las Fuerzas Armadas no tienen por qué sentirse que están por sobre la población civil”.

“La forma estuvo a la altura de la forma en que ellos actuaron”, insistió.

“Sí, me siento más autoridad”

Minutos más tarde, en Canal 13 comentó que “yo me siento más autoridad, sí, me siento más autoridad ¿Sabe por qué? porque me eligió el pueblo, me eligieron los ciudadanos para representar sus intereses, quejarme de los abusos””.

“Imagínese a un diputado a quien se le abalanzan al vehículo de manera prepotente... mi obligación es representar al pueblo ante este abuso de poder. Lo hicieron con un diputado, imagine cómo será con un ciudadano que no puede enfrentarlos”, cerró.

Consultado por la intención de los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Osvaldo Urrutia, quienes pedirán pasarlo a la comisión de Ética según un comunicado difundido por el partido gremialista, Gutiérrez respondió que “ante tamaña estupidez, qué quiere que le diga... “

“Yo tengo que responder al pueblo. Me siento con la obligación de representar a la gente. El título nobiliario que tengo me lo gané en las urnas. tengo que representar a la ciudadanía ante tamaño abuso”, dijo Gutiérrez al cierre.