Ministro Gajardo (PC) llama a la “prudencia” tras absolución de Crespo y solidariza con Gustavo Gatica

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (PC), evitó ahondar en el dictamen que absolvió al excarabinero Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos que cegaron al hoy diputado electo Gustavo Gatica.

El tribunal determinó que si bien Crespo fue el que disparó hacia Gatica durante una manifestación en noviembre de 2019, no es posible atribuirle participación en calidad de autor del delito de apremios ilegítimos debido a que no contravino los reglamentos de Carabineros y actuó en legítima defensa.

Según recogió radio Biobío, el secretario de Estado aseguró que desde el Ejecutivo no emitirán “comentarios respecto al fondo en el caso de Gustavo Gatica que se conoció el día de hoy” y aludió a que tampoco se pronunciaron cuando se conoció el fallo del caso de la senadora Fabiola Campillai, quien fue cegada durante el estallido social por una bomba lacrimógena arrojada por el excapitán de Carabineros Patricio Maturana.

“Eso sí, nosotros solidarizamos con la situación de Gustavo Gatica. Nos parece que el drama que él ha vivido en términos de que, por participar en una movilización perdió su visión, tuvo trauma ocular. Eso es un drama que yo creo que nadie quiere vivir en nuestro país““, añadió.

Por otra parte, el titular de Justicia enfatizó en que “creemos que es muy importante que no haya ninguna duda para el funcionamiento de un Estado democrático de derecho, ejercer la movilización pacífica es un derecho”.

“No tengan ningún tipo de temor de que, por el ejercer una movilización pacífica, puedan tener consecuencias en su integridad física”, advirtió.

Por otro lado, según consignó Emol, el secretario de Estado, sostuvo que “hay que esperar el fallo, hay que leerlo con tranquilidad, hay que ser muy prudente en la forma en que realizamos juicios de que esto fue lo decisivo o no, y aquí lo más importante es que nuestro sistema institucional funciona, nosotros tenemos una democracia con tribunales independientes, con tribunales que realizan la calificación de la responsabilidad jurídica y penal conforme a los antecedentes que se le entregan, hay instancias pendientes todavía, entonces aquí lo primero es el llamado a que esperemos el fallo”.

También instó a que e “ningún sector saque ningún tipo de ventaja de una situación dramática, la situación en la que se vio lamentablemente involucrado Gustavo Gatica es una situación dramática”.

Cabe señalar que hasta ahora, desde el oficialismo han condenado el dictamen debido a que, a su juicio, éste dejó impune a Crespo. El PC incluso dirigió sus cuestionamientos al gobierno y al oficialismo por haber aprobado la Ley Naín Retamal, legislación que, entre otros aspectos, regula la legítima defensa de los funcionarios policiales y les otorga mayor protección jurídica.