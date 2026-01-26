SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Monumento a Piñera se votará en tabla de “fácil despacho” en la Cámara, a pesar de resistencia en la izquierda

    La decisión de apurar el tranco, pasando por arriba de los detractores del proyecto, fue adoptada por el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), en uso de sus facultades reglamentarias.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    09/04/2018 HONORES AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SEBASTIAN PIÑERA, A SU LLEGADA AL PALACIO DE LA MONEDA Foto: Mario Téllez / La Tercera SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE - GUARDIA PRESIDENCIAL - CARABINEROS DE CHILE MARIO TELLEZ

    A pesar de que en el Senado la tramitación tardó más de un año, solo ochos días podría demorar la Cámara de Diputados en despachar a ley el proyecto que propone erigir un monumento al fallecido expresidente Sebastián Piñera en las inmediaciones de La Moneda.

    Sorpresivamente, la iniciativa -que fue aprobada la semana pasada por el Senado, con una fuerte resistencia del PC y el Frente Amplio- aparece en el primer lugar de la tabla de la Cámara para el próximo miércoles en calidad de “fácil despacho”.

    Para ello, también de forma inesperada, fue citada la Comisión de Gobierno, que preside el diputado Rubén Oyarzo (radical), para analizar el martes esta moción presentada el 15 de enero del año pasado por los senadores José García (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Matías Walker (Demócratas) y José Miguel Insulza (PS).

    Al quedar en calidad de “fácil de despacho”, la sala de la Cámara no puede destinar más de 30 minutos para discutir el proyecto y tiene que someterse a todas las votaciones, en general y en particular, en esa misma sesión. Incluso, si se presentan indicaciones también deben votarse el mismo día.

    La decisión de apurar el tranco, pasando por arriba de los detractores del proyecto fue adoptada por el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), en uso de sus facultades reglamentarias.

    El presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN). Dedvi Missene

    Aquella jugada pilló completamente desprevenidos a las bancadas de izquierda, que pretendían levantar una férrea oposición a la iniciativa, recurriendo a maniobras dilatorias, por ejemplo, presentar indicaciones, pedir segunda discusión o aplazamientos de votación.

    Detractores

    A juicio de legisladores de izquierda, el fallecimiento de un expresidente de la República no es suficiente argumento para levantar un monumento en la Plaza de la Constitución (al norte de La Moneda) o de la Ciudadanía (al sur del Palacio), junto a otros exmandatarios como Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin, Pedro Aguirre Cerda, Jorge Alessandri y Arturo Alessandri.

    Además, los detractores sostenían que el capítulo de violaciones a los derechos humanos cometidas por carabineros y militares en el contexto del estallido social 2019, aún sigue latente, por lo que un monumento a Piñera solo reabriría heridas y conflictos recientes.

    Sin embargo, en la reunión de comités del miércoles pasado, donde se pudieron haber hecho estas objeciones, hubo varias ausencias de los jefes de bancada. Al no haber quórum, la tabla tentativa que formuló la secretaría y el presidente de la corporación se aprobó por defecto y el monumento para Piñera quedó en el primer lugar del miércoles, a pesar de que no cuenta tampoco con alguna urgencia de parte del Ejecutivo.

    Con este escenario, la única alternativa que tienen los detractores de la iniciativa es bloquear su paso por la Comisión de Gobierno.

    Sin embargo, desde la derecha, advierten que el presidente de la Cámara está decidido a que el tema se vote esta semana como homenaje por un nuevo aniversario del fallecimiento del expresidente el 6 de febrero.

    Incluso, en uso de facultades reglamentarias, Castro podría citar a sesiones extraordinarias miércoles en la tarde o el jueves (aplazando el inicio de las vacaciones de los diputados) y forzar que la Comisión de Gobierno se aboque al proyecto, cuyo contenido es relativamente simple (similar a iniciativas pasadas de homenajes a expresidentes), a pesar de los reparos del punto de vista político.

    El diputado Matías Ramírez (PC), integrante de la Comisión de Gobierno, reaccionó con incomodidad ante este cambio de la agenda legislativa. “Vamos a reclamar. Desconozco qué habrá sucedido”, dijo el legislador comunista, quien agregó que le “llama profundamente la atención” que se haya puesto en discusión el monumento a Piñera en la instancia que tiene otras prioridades, como, por ejemplo, el fortalecimiento de la Contraloría.

    “Sé que existe extrañeza. Pero es un proyecto muy simple y que para mí es muy importante”, dijo Castro en vista de la cercanía de un nuevo aniversario del fallecimiento de exmandatario.

    Si bien en la reunión de comités podría haber reparos para que no se vote el miércoles, confirmó que podría citar a una sesión extraordinaria ese mismo día en la tarde o el jueves para zanjar el tema.

