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    Política

    Moreira y críticas del oficialismo a primeras medidas de Kast: “Están adelantando sus campañas a la reelección parlamentaria”

    "Démosle un tiempo, a lo menos de seis meses al gobierno para demostrar que su decisión fue correcta”, afirmó el senador de la UDI

    Por 
    Javiera Ortiz

    El senador y vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), respaldó las medidas implementadas por el gobierno de José Antonio Kast en el marco del alza de los combustibles y criticó al oficialismo por cuestionar las iniciativas del Ejecutivo.

    En conversación con Radio ADN, el parlamentario respaldó el aumento de las tarifas. “El gobierno ha aplicado una serie de medidas que son dolorosas, son difíciles, pero yo creo que esta situación va a ser una situación temporal”, apuntó.

    Adicionalmente, Moreira señaló que estas medidas están en evaluación permanente. “Si este gobierno tomó este tipo de medidas drásticas, hay que entender que tienen un proceso. Y cuando yo hablo de proceso, juzguemos si las medidas fueron adecuadas, pero démosle un tiempo, a lo menos de seis meses al gobierno para demostrar que su decisión fue correcta”, afirmó.

    En tanto, Moreira no solo cuestionó a la oposición por los reiterados emplazamientos al gobierno, sino que apuntó a su propio sector político. “Algunos en nuestro sector, con las críticas que han hecho, yo diría que están adelantando sus campañas a la reelección parlamentaria, porque no resiste que un partido de gobierno critique a su propio gobierno. Eso habla muy mal de nosotros, como coalición, como sector”, emplazó.

    “Tenemos que ser muy leales al gobierno, pero eso no significa que vamos a ser incondicionales. Pero una crítica a los 20 días de gobierno de nuestro propio sector no me parece”, cuestionó.

    Sobre el tono que ha adoptado la oposición en los primeros 20 días, precisó que “más allá de las medidas que tomó el gobierno, la izquierda está en esa posición bastante provocadora, porque cualquier paso que dé el gobierno ellos lo van a criticar”.

    El parlamentario agregó que “tienen una cierta amnesia de lo que fue el gobierno anterior, que llevó al país a una situación muy compleja en lo económico. En vez de avanzar retrocedimos al menos 10 años con el gobierno anterior”.

    “Juzguen a nuestro gobierno cuando pasen algunos meses en donde nosotros creemos y estamos seguros que van a haber cambios en el país en materia económica (...) tiene que haber un proceso de adaptación, en que los ministros tienen que conocer los propios ministerios, y obviamente nadie está exento de cometer algún error”, respaldó.

    Más sobre:Iván MoreiraJosé Antonio KastGobiernoUDI

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