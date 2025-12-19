SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Mujeres líderes de la UDI tendrán encuentro para preparar su desembarco en el futuro gobierno de Kast

    La actividad se llevará a cabo en el Hotel Nodo Suecia, y contará con una agenda de exposiciones, paneles y espacios de diálogo junto a destacadas figuras del ámbito político y público.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Este 19 y 20 de diciembre, la UDI llevará a cabo el encuentro “Pioneras 2026″, un evento que apunta a la formación, reflexión y empoderamiento de las mujeres líderes de la colectividad.

    Allí, además prepararán su desembarco en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

    La actividad se llevará a cabo en el Hotel Nodo Suecia, y contará con una agenda de exposiciones, paneles y espacios de diálogo junto a destacadas figuras del ámbito político y público.

    La jornada inaugural de este viernes incluirá instancias de bienvenida, formación y reflexión, entre ellas la exposición “Aprendizajes del Poder”, a cargo de la exministra de la Mujer, Isabel Plá.

    FOTO PABLO VÁSQUEZ R. Pablo Vásquez R

    Asimismo, se desarrollará la charla “Una Derecha Valiente y con los liderazgos necesarios para el desafío que enfrentamos”, presentada por María José Hoffmann, actual vicepresidenta de la UDI.

    El encuentro cerrará con las palabras del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

    En tanto, la jornada del sábado estará enfocada en el fortalecimiento de capacidades y formación política.

    Sobre el evento, Hoffmann subrayó que “hoy más que nunca se requieren liderazgos valientes, capaces de defender ideas con claridad y sin complejos”.

    Por su parte, el timonel gremialista valoró la iniciativa como una señal clara del compromiso del partido con el liderazgo femenino: “Las mujeres juegan un rol fundamental en la construcción de nuestro proyecto político”.

    Asimismo, la presidenta de Pioneras 2026, Pía Margarit, destacó que el evento se trata de “reconocer el liderazgo femenino como una fuerza transformadora, con identidad, convicción y vocación de servicio”.

