Mulet asegura que militantes del FRVS que son funcionarios de gobierno han recibido amenazas para declinar sus candidaturas

En medio de la molestia de La Moneda por la división de las listas oficialistas que terminó con la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura, la Federación Regionalista Verde Social denunció que militantes FRVS –que son funcionarios en reparticiones y servicios púlicos– han recibido amenazas para que declinen sus candidaturas al Parlamento.

El diputado Jaime Mulet, quien se encargó de las negociaciones parlamentarias, en conversación con CNN Radio, precisó que los casos corresponden al Ministerio del Interior y Desarrollo Social.

“Me acaban de llamar en la mañana de que otro señor que es un funcionario honorario de un ministerio en la región de Bío Bío, que si no declina su candidatura lo van a echar. Una funcionaria de aquí de la región Metropolitana que también es candidata, que trabaja a contrata en un servicio público también le dijeron que si no renuncia y no llega con un papel hoy día de que desiste su candidatura, la van a echar. O sea, actitudes propias de la dictadura“, aseguró Mulet.

Y añadió: “Anoche hablé con la ministra Toro, le mandé los antecedentes, el nombre, el responsable, en fin, para ver qué hace, porque le están conculcando los derechos políticos a las personas“.

La federación junto a Acción Humanista decidieron separarse del pacto oficialista y presentar sus candidatos de forma independiente, entre ellos, al diputado Miguel Ángel Calisto que busca un cupo en el Senado. Esta incorporación molestó al bloque, debido a la cercanía de Calisto con la oposición, de hecho, hasta hace poco buscaba ser incluido en la lista de Chile Vamos con Demócratas.

En este escenario, es que Mulet también reiteró sus críticas al Presidente Gabriel Boric y afirmó que “no puede dar instrucciones” a los partidos de la coalición.

“Si nosotros dejamos que el Presidente nos dé las órdenes a los partidos, bueno estamos en un régimen de partido único. Esto no es China, pues. No somos Cuba, esto es Chile. Los partidos políticos tienen autonomía", manifestó.