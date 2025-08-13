SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Mulet critica falta de liderazgo del FA para lograr acuerdo y transparenta diálogo con la DC sobre incoporación a segunda lista

El diputado anunció una segunda lista parlamentaria con Acción Humanista.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
MARIO TELLEZ

Pese a las extensas reuniones, las negociaciones en el oficialismo no rindieron frutos. Así, se deshizo la idea impulsada por el Presidente Gabriel Boric y la candidata del sector, Jeannette Jara, sobre enfrentar las elecciones con una lista única parlamentaria.

El líder de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, este martes anunció que conformará un segundo pacto junto a Acción Humanista (AH) y movimientos sociales independientes.

A un día de comunicar la decisión, el diputado criticó que hubo falta de liderazgo en el Frente Amplio (FA), que como casa política del Mandatario –a su juicio– debía encaminar las tratativas.

“Al Presidente le interesaba esto. Eso se ejerce y se busca. Acá no se hizo ese trabajo”, precisó.

Y señaló: “Faltó liderazgo en esa mesa. Yo creo que genuinamente el único esfuerzo lo hizo Paulina Vodanovic como partido más grande de buscar acuerdos, ella hizo el intento. Los liberales también, partido más chico, pero su presidente también hizo un esfuerzo. El resto se sentaba, miraba, cruzaba los brazos, miraba para arriba, así como esperando que pase el tiempo".

Asimismo, calificó las opciones a las que llegaron como “poco amistosas y absurdas”.

“No nos dejaban competir en Maipú. Lo mismo ocurría en Valparaíso, donde hay un partido que tiene dos diputados en ejercicio, decíamos que ellos lleven dos, pero nosotros todos llevemos uno para competir. Tampoco. En Concepción, lo mismo, pedíamos llevar uno para competir. No, tampoco”, criticó.

Respecto a la incorporación de otros partidos, Mulet transparentó que sostuvo conversaciones con personeros de la Falange.

“Anoche me llamaron algunos dirigentes de la Democracia Cristiana, que no puedo revelar sus nombres, para ver si teníamos todavía la disponibilidad de que se incorpore la DC”, indicó.

Sin embargo, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, recalcó la intención del partido de conformar la lista oficialista.

“Tenemos un mandato específico y claro de la Junta Nacional de buscar todos los acuerdos en torno a una lista parlamentaria y, en consecuencia, estamos cumpliendo ese mandato.Mientras no se cierre todo el pacto, estaremos aquí e insistiremos. Creemos que la unidad es algo que la ciudadanía espera de los dirigentes políticos de nuestro país”, afirmó.

Más sobre:Democracia CristianaJaime Mulet

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast aclara su polémica frase del Congreso y asegura que “va a cumplir la Constitución y las leyes”

Vallejo califica de “desprecio” dichos de Kast sobre el Congreso y critica sus 16 años de diputado: “No hizo nada relevante”

12 detenidos deja operativo en Independencia: se allanaron más de una veintena de domicilios

Menor a “cifra difundida de forma maliciosa”: Municipalidad de Maipú fija monto que debe cobrar a EFE por orden de Contraloría

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

4.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Servicios

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming

Kast aclara su polémica frase del Congreso y asegura que “va a cumplir la Constitución y las leyes”
Chile

Kast aclara su polémica frase del Congreso y asegura que “va a cumplir la Constitución y las leyes”

Vallejo califica de “desprecio” dichos de Kast sobre el Congreso y critica sus 16 años de diputado: “No hizo nada relevante”

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco
Negocios

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco

Recortar la tasa de interés a 4,75% era “la única opción plausible”

¿Por qué Donald Trump pidió la renuncia del economista jefe de Goldman Sachs?

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación
Tendencias

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

EEUU sospecha que Rusia hackeó el sistema de los tribunales federales que administra registros “altamente sensibles”

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana
El Deportivo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana

En Argentina culpan a Gabriel Arias de la derrota de Racing ante Peñarol de Brayan Cortés

La evaluación de la prensa uruguaya a la presentación de Brayan Cortés en Peñarol

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza
Cultura y entretención

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo
Mundo

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos