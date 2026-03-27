SEC posterga alza en las cuentas de la luz e instruye a distribuidoras a cobrar deuda en julio de 2026

Son más de US$800 millones los que tenían que cobrar las empresas distribuidoras de energía a partir de abril. Ese valor implicaba un alza promedio en las cuentas de luz de $1.450. Sin embargo, ese cobro se postergará cuatro meses.

La tarde de este viernes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó a las empresas eléctricas a retrasar el cobro de las reliquidaciones tarifarias asociadas al proceso del Valor Agregado de Distribución (VAD) del período 2020-2024.

Hace un mes, la SEC ordenó a las empresas distribuidoras a cobrar en abril la deuda que se congeló tras el estallido social y pandemia.

A menos de una semana, el cobro que se debía efectuar a partir del 1 de abril se iniciaría en julio de 2026.

La decisión se adoptó tras recibir solicitudes de diferentes sectores vinculados al sector eléctrico. Parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, la Asociación de Empresas Distribuidoras, y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, quienes plantearon la necesidad de postergar el proceso debido al actual escenario económico y sus efectos en los hogares.

“Esta medida no altera la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que posterga su aplicación en atención a circunstancias excepcionales, con el objetivo de resguardar el interés público y reducir el impacto en los hogares”, aclaró la SEC.

Precisamente, el anuncio llega en medio de una semana acontecida. El lunes pasado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció alzas en el precio de los combustibles. Los que aumentaron el jueves: $370 para las bencinas y $580 para el diésel. Según argumentaron, por el conflicto en Medio Oriente, que ha tensionado el suministro de combustibles.

“Problema heredado”

La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó la decisión señalando que es una noticia positiva para la ciudadanía. “Como ministerio estamos trabajando para encontrar una fórmula que permita pagar esta deuda que tenemos todos los chilenos y chilenas con las distribuidoras, pero de una manera que no impacte el bolsillo de los hogares”, apuntó.

“En el contexto que estamos viviendo, el alza representa un dolor para las familias”, precisó Rincón.

En tanto, el subsecretario Hugo Briones, sinceró que esperan “tener la solución a este problema heredado por el gobierno anterior antes de esa fecha”.

Por su lado, el gremio de las distribuidoras, Empresas Eléctricas, sostuvo en un comunicado que la solicitud de aplazar el cobro se debió a que “este es un proceso que, si bien, es técnicamente complejo, se da además en un contexto caracterizado por condiciones internacionales cuyas repercusiones están incidiendo en el mercado chileno”.

Con ello, añadió “que esta solicitud está en línea con el interés público, resguardando tanto la certeza regulatoria como la adecuada protección de los clientes”.

El gremio indicó que cree que es posible colaborar en la búsqueda de mecanismos que permitan gestionar adecuadamente los efectos económicos asociados a este proceso, de manera de mitigar impactos relevantes en las familias y las empresas en el país.

El proyecto amortiguador

Antes de que asumiera este gobierno, Rincón se reunió con el entonces biministro de Economía y Energía, Álvaro García. En esa bilateral, García le explicó a Rincón que existía esta deuda con las empresas distribuidoras de energía, proponiéndole un plan para amortiguar el cobro.

Se trataba de un proyecto de ley, el que anunció unos días antes de que se reuniera con Rincón. El proyecto pretendía cobrar un cargo promedio de $1.450 por hogar en las cuentas de la luz durante 48 meses. Además, un subsidio para que el 40% de la población más vulnerable no pagara el costo adicional.

Por esta iniciativa legislativa, Rincón fue consultada el miércoles en el Congreso con tal de conocer los planes del gobierno para saldar la deuda. "No tenemos la fórmula todavía“, afirmó la ministra de Energía.

”Lo que estamos haciendo es ver de qué manera -dada además la contingencia que tenemos y por mandato del Presidente-buscamos una fórmula que aminore esta situación, que, insisto, es una deuda que tienen todas y todos, incluida yo, por cierto, todos los clientes a los que no les cobraron esa cuenta", agregó en esa jornada.