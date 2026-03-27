Andes Salud adquiere el control de Clínica Imet de la Región de Magallanes y anuncia expansión del centro de salud

Andes Salud adquirió el control de la Clínica Imet, un centro de salud privado de la Región de Magallanes. Con esta operación, la firma fundada en 2018 aumentó su presencia a lo largo de Chile.

Tras nueve meses de negociación, Andes Salud concretó la compra del 64% de la propiedad de la Clínica Imet, dijo la empresa en un comunicado.

La sociedad que pasó a controlar tiene un centro de salud de una infraestructura de 2.435m² construidos, en un terreno de 5.835 m2. Un proyecto que también comenzó en 2018 y fue creado por “médicos residentes de Punta Arenas”, según explican en LinkedIn. La atención de este centro es para temas de salud ambulatorios, “enfocado en diagnóstico, atención especializada y procedimientos de mediana complejidad”.

Sobre la operación, la firma ligada a la familia Imschenetzky —propietarios del casino Marina del Sol— y a la familia Saenz Poch, entre otros, comentó que es “parte de su plan de desarrollo y expansión”.

“Esta incorporación permitirá fortalecer la capacidad de respuesta frente a las necesidades de salud de los habitantes de la Región de Magallanes”, añadió la empresa con presencia en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud.

Desde Andes Salud también explicaron que este proceso de toma de control se divide en dos partes. En una primera etapa, los servicios que hoy ofrece Clínica Imet se mantienen y luego, “posteriormente, se implementará el modelo de gestión Andes Salud en todas las áreas”.

Luego, se cambiará la marca de Clínica Imet a Andes Salud y “el fortalecimiento de líneas estratégicas como la cirugía mayor ambulatoria, orientada a resolver patologías de baja complejidad dentro de la región. Además, de la incorporación de nuevos convenios y acuerdos comerciales que permitan mayor acceso a pacientes Fonasa e isapres”.

“La toma de control de Clínica Imet en Magallanes es parte del plan de desarrollo de Andes Salud, que ampliará la cobertura y acceso a salud en las regiones de nuestro país. Hoy contamos con cinco clínicas, tres centros médicos y más de 20 centros ambulatorios”, añadió Leonidas Rosas, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Andes Salud.

En una segunda etapa, Andes Salud contempla la adquisición de un terreno de 3.360 m2 para la ampliación de la clínica y “poder expandir el proyecto desarrollando la actividad hospitalaria y quirúrgica, tan necesaria para la comunidad de la zona”.

Ante este contexto, Andes Salud proyecta realizar una inversión total," “incluyendo la compra del inmueble y su operación, más el proyecto de crecimiento superior a US$10 millones”.

Otro paso de la operación es la junta extraordinaria de este viernes. En la cita de la sociedad de la Clínica Imet, Gonzalo Grebe Noguera, Ricardo Torres Aravena y Fernando Sáenz Llorente se sumarán al directorio en nombre de Andes Salud. Grebe presidirá el nuevo directorio.