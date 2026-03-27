Andes Salud adquiere el control de Clínica Imet de la Región de Magallanes y anuncia expansión del centro de salud
En su arribo a Clínica Imet, Andes Salud espera una inversión total superior a los US$10 millones.
Andes Salud adquirió el control de la Clínica Imet, un centro de salud privado de la Región de Magallanes. Con esta operación, la firma fundada en 2018 aumentó su presencia a lo largo de Chile.
Tras nueve meses de negociación, Andes Salud concretó la compra del 64% de la propiedad de la Clínica Imet, dijo la empresa en un comunicado.
La sociedad que pasó a controlar tiene un centro de salud de una infraestructura de 2.435m² construidos, en un terreno de 5.835 m2. Un proyecto que también comenzó en 2018 y fue creado por “médicos residentes de Punta Arenas”, según explican en LinkedIn. La atención de este centro es para temas de salud ambulatorios, “enfocado en diagnóstico, atención especializada y procedimientos de mediana complejidad”.
Sobre la operación, la firma ligada a la familia Imschenetzky —propietarios del casino Marina del Sol— y a la familia Saenz Poch, entre otros, comentó que es “parte de su plan de desarrollo y expansión”.
“Esta incorporación permitirá fortalecer la capacidad de respuesta frente a las necesidades de salud de los habitantes de la Región de Magallanes”, añadió la empresa con presencia en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud.
Desde Andes Salud también explicaron que este proceso de toma de control se divide en dos partes. En una primera etapa, los servicios que hoy ofrece Clínica Imet se mantienen y luego, “posteriormente, se implementará el modelo de gestión Andes Salud en todas las áreas”.
Luego, se cambiará la marca de Clínica Imet a Andes Salud y “el fortalecimiento de líneas estratégicas como la cirugía mayor ambulatoria, orientada a resolver patologías de baja complejidad dentro de la región. Además, de la incorporación de nuevos convenios y acuerdos comerciales que permitan mayor acceso a pacientes Fonasa e isapres”.
“La toma de control de Clínica Imet en Magallanes es parte del plan de desarrollo de Andes Salud, que ampliará la cobertura y acceso a salud en las regiones de nuestro país. Hoy contamos con cinco clínicas, tres centros médicos y más de 20 centros ambulatorios”, añadió Leonidas Rosas, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Andes Salud.
En una segunda etapa, Andes Salud contempla la adquisición de un terreno de 3.360 m2 para la ampliación de la clínica y “poder expandir el proyecto desarrollando la actividad hospitalaria y quirúrgica, tan necesaria para la comunidad de la zona”.
Ante este contexto, Andes Salud proyecta realizar una inversión total," “incluyendo la compra del inmueble y su operación, más el proyecto de crecimiento superior a US$10 millones”.
Otro paso de la operación es la junta extraordinaria de este viernes. En la cita de la sociedad de la Clínica Imet, Gonzalo Grebe Noguera, Ricardo Torres Aravena y Fernando Sáenz Llorente se sumarán al directorio en nombre de Andes Salud. Grebe presidirá el nuevo directorio.
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