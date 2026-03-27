A qué hora y dónde ver el amistoso de Argentina vs. Mauritania en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este viernes continúan los amistosos internacionales por la actual fecha FIFA, donde Argentina recibe a la selección de Mauritania.

Se trata del siguiente desafío de los trasandinos previo al Mundial de Fútbol, donde recientemente el entrenador Lionel Scaloni confirmó que Messi estará entre los jugadores que saldrán a la cancha.

Cuándo juega Argentina vs. Mauritania

El partido de Argentina contra Mauritania es este viernes, 27 de marzo, a las 20:15 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el estadio Alberto José Armando, La Bombonera, de Buenos Aires.

Dónde ver a Argentina vs. Mauritania

El partido de Argentina contra Mauritania tiene transmisión confirmada en el canal DSports de DirecTV.

De manera online, el amistoso internacional se encuentra en la plataforma DGO.