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    Política

    Duelo entre las derechas de Kast: crece tensión en el sector por críticas al gobierno tras alza de combustibles

    Tras la decisión de La Moneda de ajustar el Mepco, algunas figuras del sector han salido a cuestionar cómo el gobierno ha abordado la crisis, lo que ha desatado los primeros roces entre los partidos. Reflejo de ello fue el cruce entre los exministros Ignacio Briones y Marcela Cubillos, tras la polémica por el término "Estado en quiebra" utilizado por el Ejecutivo.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Desde que el gobierno anunció el ajuste al Mepco y una serie de medidas para mitigar el alza de los combustibles, a raíz de la guerra en Medio Oriente, poco a poco en la derecha han empezado a asomar las primeras tensiones entre partidos por la decisión.

    En el sector, un grupo de dirigentes, entre ellos el diputado Diego Schalper (RN) y el exministro de Hacienda Ignacio Briones (Evópoli), no han dudado en cuestionar algunos de los pasos del Ejecutivo, lo que les generó críticas directas por parte de otras figuras del sector.

    En concreto, durante este miércoles ambos cuestionaron el diseño comunicacional de La Moneda que, para justificar las medidas adoptadas, a través de minutas y distintas publicaciones en redes sociales buscaron instalar el relato de un “Estado en quiebra”.

    El tema generó rápidamente incomodidad en el oficialismo y en el propio gobierno. Además, gatilló el primer flanco institucional, tras la decisión de Contraloría de oficiar a la Segegob para requerir antecedentes por las publicaciones en redes sociales.

    “Quiebra: Aunque un país no quiebra como una empresa, por último podría usarse el concepto si cae en cesación de pagos de su deuda (default). En Chile, eso no ha pasado desde 1931. Bajísimo riesgo país indica que el mercado tampoco lo cree probable. La ignorancia es atrevida”, apuntó Briones en sus redes sociales.

    Horas después, la exministra de Educación Marcela Cubillos no dudó en salir a responderle. “Más atrevida que la “ignorancia” parece ser sumarse al coro de críticas de la izquierda al gobierno que recién empieza, mientras dirigentes de su partido, del que fue precandidato presidencial, asumen ministerios, embajadas, jefaturas de servicios, etc.“, cuestionó.

    Las diferencias en la derecha, en todo caso, no son nuevas. Desde los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera el sector se ha dividido entre las denominadas “palomas” y “halcones”, conceptos utilizados para referirse a los más dialogantes y a los más duros del sector, respectivamente.

    Mientras que en el primer grupo hay representantes como el mismo Briones y otras figuras de Evópoli como Gonzalo Blumel y también algunos de RN, en el segundo aparecen nombres más ligados al gremialismo como Cubillos y dirigentes del Partido Republicano, sector que, hasta antes de que ganara José Antonio Kast la Presidencia de la República, se referían a sus pares de Chile Vamos como la “derechita cobarde”.

    A 15 días de la instalación del gobierno esas diferencias se han empezado a cristalizar. De hecho, al cruce de Briones con Cubillos se sumó al de Schalper con la diputada de la UDI Constanza Hube.

    Y es que el parlamentario de RN defendió la determinación del organismo liderado por Dorothy Pérez de oficiar al Ejecutivo. “La contralora tiene que ejercer las atribuciones que le da la ley, y si ella ha estimado que hay que hacer esta consulta, me parece bien que lo haga”, indicó.

    22-03-2026 DIAEGO SCHALPER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Sobre el término “Estado en quiebra”, en tanto, afirmó que “cuando hemos dicho que hay que poner mucho énfasis en las comunicaciones, nos referimos precisamente a esto. No da lo mismo los conceptos que usted emplea”.

    En ese contexto, Hube cuestionó sus palabras. “Hay cosas que de verdad no dan lo mismo, Diego Schalper. Una de ellas fue votar a favor de los retiros del 10% de los ahorros previsionales. Eso sí era una decisión importante, ¿o no?“, criticó en sus redes sociales recordando que el parlamentario de RN fue uno de los dirigentes del sector que aprobó los retiros previsionales, desmarcándose en ese entonces del gobierno de Sebastián Piñera.

    Hace unos días, Schalper también cuestionó algunas propuestas del Ejecutivo, como la que limita la gratuidad y también emplazó a la ministra Segegob, Mara Sedini, a mejorar las vocerías.

    En este contexto, en el sector y particularmente en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), no esconden que, poco a poco, el oficialismo empezó a mostrar diferencias en cómo enfrentar las distintas decisiones del gobierno.

    De hecho, varios han cuestionado a Schalper. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), le pidió limitar sus críticas públicas, mientras que el propio Kast le llamó la atención el lunes, durante el comité político ampliado.

    Si bien en Evópoli y RN dicen que hay disposición para colaborar y respaldar al Ejecutivo, recalcan que de ser necesario las críticas se van a hacer públicamente.

    En la UDI toman distancia de esa definición. Por ejemplo, a través de una declaración pública, desde la bancada de ese partido cuestionaron las críticas del sector a la vocera Mara Sedini y llamaron a la unidad del oficialismo. Esto, pese a que en privado varios tienen reparos hacia la secretaria de Estado.

    16/03/2026 - COMITE POLITICO, EN LA FOTO, ARTURO SQUELLA, JUAN MANUEL SANTA CRUZ, GUILLERMO RAMIREZ Y FRANCESCA MUÑOZ. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    En público, eso sí, decidieron cerrar filas y apuntar a los partidos de su sector. “Como bancada de diputados UDI manifestamos nuestro absoluto respaldo a la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, frente a las críticas que ha recibido por parte de algunos dirigentes de Renovación Nacional y la preocupante ausencia de apoyo desde el Partido Republicano. Este escenario no sólo resulta injustificado, sino que evidencia un preocupante desorden interno y una falta de sentido de unidad y conducción política que nuestro sector no puede permitirse".

    Por otro lado, el diputado Eduardo Cretton indicó que “molesta ver que personas de nuestro sector no le dan ni 15 días de gracia a su propio gobierno. El gobierno no buscó esta situación y creemos que lo que corresponde en momentos difíciles como estos es colaborar en buscar soluciones más que caer en la crítica fácil”.

    Más sobre:Chile VamosLa Tercera PMDerechaLa MonedaJosé Antonio Kast

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