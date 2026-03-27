Pérez Mackenna encabeza su primer Consejo de Excancilleres tras anuncio del retiro del apoyo a Bachelet

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo la mañana de este viernes su primera reunión encabezando el Consejo de Excancilleres, instancia que se realizó luego que el Ejecutivo retirara su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

Ya en la previa algunos excancilleres habían expresado sus reparos a la decisión por medio de una misiva, firmada por representantes como Ignacio Walker, Heraldo Muñoz ,Antonia Urrejola, Alberto van Klaveren y José Miguel Insulza.

La carta incluso contó también con el apoyo de otras exautoridades tanto de la Concertación como de la administración Boric.

Por otro lado, algunos excancilleres se habrían excusado en la previa de asistir a esta reunión en directa señal de protesta al retiro del apoyo a Bachelet.

En ese contexto, Pérez Mackena se habría reunido esta jornada con los excancilleres Hernán Felipe Errázuriz, José Miguel Insulza, Juan Gabriel Valdés, Ignacio Walker, Mariano Fernández, Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz, Roberto Ampuero, Antonia Urrejola y Alberto Van Klaveren.

Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, durante la instancia se “analizó los principales desafíos de la política exterior de Chile en el actual contexto internacional”.