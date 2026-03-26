Pérez Mackenna cita a consejo de excancilleres, pero algunos se restan de almuerzo en señal de protesta en favor de Bachelet

Este viernes 27 de marzo, a las 11:00 de la mañana, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostendrá una reunión con excancilleres de la República.

La cita -que corresponde al tradicional consejo de exministros- estará inevitablemente marcada por el retiro del respaldo gubernamental a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU , una decisión que levantó cuestionamientos, principalmente desde la oposición.

De hecho, en la antesala de la cita, excancilleres plasmaron sus reparos en una declaración que dieron a conocer públicamente esta semana. En el documento, suscrito por figuras como Ignacio Walker, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola, Alberto van Klaveren y José Miguel Insulza, plantearon que “lamentamos profundamente el retiro del apoyo oficial del Gobierno de Chile a su postulación” y que “respaldamos la candidatura de la expresidenta pensando en los principios, objetivos e intereses permanentes de nuestra política exterior, con sentido de Estado.

Además, añadieron que “resaltamos que la postulación de Bachelet ha sido presentada también por México y Brasil. Estos dos últimos países no adoptan decisiones improvisadas en política exterior, y su respaldo tiene una gravitación global”, subrayan de manera directa al actual Ejecutivo".

Sobre el encuentro de este viernes, Insulza adelantó a La Tercera que transmitirán su malestar con la decisión de bajar la postulación de Bachelet. “Vamos a plantear este tema y pedir explicaciones de lo que pasó, desde luego, porque la verdad es que la argumentación de que no era viable es completamente falsa y apresurada”, sentenció el exsecretario general de la OEA, atribuyendo la maniobra a exigencias de “grupos extremos dentro de la coalición de gobierno”.

Y agregó: " El daño está hecho, porque el daño es a la política exterior de Chile. Lo que Chile exhibe mejor en el plano internacional es ser predecible y continuo en una política exterior de Estado. Y eso se ha cambiado por completo ahora”.

16 SEPTIEMBRE 2024 JOSE MIGUEL INSULZA FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

La molestia de Insulza es compartida. Distintas exautoridades de la Cancillería coinciden en que le representarán directamente al ministro que la determinación fue mal evaluada, instalando una sensación de improvisación que erosiona, a su juicio, la credibilidad internacional del país.

En la cita, según transmiten algunos exministros, se podría sumar el reproche por otras inquietudes respecto a la conducción internacional, gatilladas por las recientes votaciones de la representación nacional en la ONU y la OEA.

Esto, debido a que gobierno se alineó con EE.UU. en la ONU para someter a votación resolución que restringe la definición de “género” y se abstuvo de declaración de derechos LGBTIQ+ en la OEA. Sobre esto último, en la Cancillería argumentaron que el texto “generaba división”.

Para los exfuncionarios, la exigencia de explicaciones radicará en que esos planteamientos evidencian un quiebre con posturas que habían sido estables durante años. Así, apelarán a que se está rompiendo con una tradición basada en la capacidad de tejer acuerdos y marginando a Chile hacia el unilateralismo .

Se restan de almuerzo

La profunda molestia escaló incluso a la agenda de la jornada. Tras la reunión de trabajo, Pérez Mackenna contemplaba ofrecer un almuerzo protocolar, instancia a la que originalmente los diplomáticos habían confirmado su asistencia. Sin embargo, varios de los excancilleres optaron por excusarse formalmente y no asistirán a la comida, como señal explícita de protesta por lo ocurrido con Michelle Bachelet .

Según transmiten las exautoridades, si bien la cita posee un carácter institucional, hoy no resulta pertinente compartir un espacio de encuentro con el actual gobierno .

Sobre esto último, consultados en el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que “expresamos nuestro respeto por cada uno de los exministros, por su trayectoria y por el servicio que han prestado al país. Comprendemos que existen miradas distintas respecto de la decisión adoptada por el gobierno. Son parte de una democracia madura”.

Y agregaron: “Este ministerio mantiene y mantendrá siempre las puertas abiertas al diálogo franco, cortés, respetuoso y directo con todos quienes han ocupado esta cartera. Esperamos tener una positiva y fructífera conversación sobre la política exterior de Chile”.