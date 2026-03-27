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    Autoridades y exautoridades del período de la Concertación y de Boric mostraron su apoyo a la candidatura de Bachelet a la ONU

    Esta semana, la administración de José Antonio Kast retiró su apoyo a la postulación de la exmandataria, que ahora continúa su candidatura con la cooperación de Brasil y México.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    David Tralma
    Autoridades y exautoridades del período de la Concertación y de Boric mostraron su apoyo a la candidatura de Bachelet a la ONU DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Una serie de exautoridades de las administraciones de Gabriel Boric y de la Concertación, además de gobernadores, diputados y senadores en ejercicio, expresaron su apoyo a la exmandataria a su postulación a la secretaría general de la ONU y a la declaración realizada por una serie de exembajadores hace algunos días.

    En aquella misiva, los exembajadores señalaron que “la candidatura de Bachelet representa principios y continuidades de la política exterior de Chile como el multilateralismo; el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias; la promoción y defensa de la democracia y los DDHH; un comercio abierto basado en reglas y -como ha propuesto la expresidenta- una reforma profunda de la organización para adaptarla a los tiempos, haciéndola más eficiente y ágil en las tareas de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos”.

    La carta surgió luego que el gobierno de José Antonio Kast retirara su apoyo a la postulación de la expresidenta Bachelet aludiendo a la “inviabilidad” de la candidatura.

    En ese sentido, ahora un total de 91 representantes se adhirieron al apoyo exhibido por lo exembajadores. Entre ellas se encuentran los actuales gobernadores Claudio Orrego y Jorge Flies; las senadoras Paulina Vodanovic y Claudia Pascual, además del diputado Marcos Barraza.

    Entre los otrora parlamentarios se incluyen: Carmen Frei, Andrés Zaldívar, Carlos Massad, Isabel Allende, Alejandro Foxley, Sergio Bitar, Carlos Ominami, Carlos Montes, Ricardo Lagos Weber, Maya Fernández, Tomás de Rementería, José Antonio Viera-Gallo, Alberto Undurraga, Carolina Tohá, Jaime Gazmuri, Tucapel Jiménez y Carmen Hertz.

    El listado también encuentra a exministros de las administraciones de la Concertación y el gobierno de Gabriel Boric: Francisco Vidal, Carlos Mladinic, Adriana Delpiano, Marcelo Mena, Carlos Furche, Aurora Williams, Andrés Palma, Paulina Tapia, Pablo Badenier, Luis Cordero, Nivia Palma, Alejandra Krauss, Clarisa Hardy, Pablo Squella, Marigen Hornkol, Carmen Castillo, Paulina Saball, Jaime Gajardo, Laura Albornoz, Gabriel de la Fuente, Andrés Gómez, Juan Carlos Muñoz, Antonia Orellana, Ricardo Solari, Ana Lya Uriarte y Osvaldo Puccio.

    También se plegaron una serie de exembajadores, entre los que estarían: Fernando Ayala, Carlos Parker, Carlos Applegreen, Tomás Pascual, María Inés Ruz, Marta Maurás, Sebastián Depolo, Juan Pablo Lira, Fernando Reyes Matta, Jorge Heine, Rolando Drago, Carlos Portales, Patricia Esquenazi, Claudio Herrera, Domingo Namancura, Cristian Maqueira, Boris Yopo, nelson Haddad, Magdalena Atria, Roberto Cifuentes, Héctor Casanueva y Ricardo Herrera.

    Además, también se adhirieron exsubsecretarios y otras exautoridades: Victor Maldona, Claudia Sanhueza, Jaime Arellano, Galo Edelstein, Alan Espinoza, Marcos Robledo, Jaime Burrow, Patricia Silva Melédez, Claudio Ternicier, Verónica Barahona, Paula Vial, Andrés Mahnke, Mladen Yopo, Cristián Fuentes, Andrés Villas, Juan Fierro y Carlos Monge.

    Más sobre:Michelle BacheletApoyosEmbajadoresMinistrosSenadoresDiputadosConcertación

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