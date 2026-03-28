Nacidos bajo cuidado humano: la apuesta por salvar especies en riesgo

Benito, la jirafa que nació en 2022 y dos años después se fue a Perú para preservar su especie.

“Somos el arca de Noé de los tiempos modernos. La historia del arca habla de animales que, de no haber estado ahí, habrían desaparecido. Y esa es, en el fondo, nuestra misión”. Ignacio Idalsoaga, director del Bioparque Buinzoo, hace un símil difícil de refutar: cuando Dios advirtió a Noé sobre un diluvio que arrasaría con toda la vida y le ordenó construir un arca para salvar a su familia, pero también a una pareja de cada especie animal.

Hoy, en el Buinzoo, cada época los cuidadores les dan la bienvenida al mundo a diferentes crías, pero con nacimientos que marcan la diferencia en la preservación de especies. El 14 de marzo le dieron la bienvenida a Makena -que significa ‘feliz’ en suajili-, una cría de burro somalí que trajo consigo una enorme alegría. No solo por su llegada, sino porque representa una esperanza concreta para el repoblamiento de esta especie que no cuenta con más de 400 ejemplares en el mundo.

Makena, la burra somalí que nació hace pocos días en el Buinzoo.

En ese contexto, el Buinzoo se ha posicionado como un centro clave para la conservación de especies. De hecho, en el hemisferio sur son los únicos que han logrado hacer crecer a esta especie.

Idalsoaga cuenta que esto hace posible que, cuando las condiciones estén dadas en sus lugares de origen, puedan volver. “Somos los garantes genéticos, verdaderas arcas de la modernidad capaces de garantizar que especies que podrían desaparecer en 30 años más, como el orangután, conserven su genética en los parques y puedan, algún día, reintegrarse a la naturaleza”.

Guanacos en la capital

Pero el burro somalí no es la única especie que el bioparque ha ayudado a conservar. Los hipopótamos pigmeos también están en peligro de extinción. En 2003, desde Buenos Aires, llegó Coca. Tres años después, desde República Checa arribó Hipólito. Juntos se convirtieron en papás de Inocencio, Motomoto, Leufú y Bernardina.

Los dos primeros fueron trasladados a Estados Unidos y Japón, con el objetivo de continuar su preservación en otras partes del mundo. También están Pretoria y Krueger, dos jirafas que trajeron desde Sudáfrica en 2010 y que son los progenitores de Gema, en 2019, y de Benito, en 2022. Este último se fue a Perú en 2024 como parte de un programa internacional de conservación.

Alberto Duarte, gerente de Bienestar Animal del Bioparque Buinzoo, explica que el equipo acompaña el proceso de reproducción más que intervenir, ya que el objetivo es que ocurra de la forma más natural posible.

“Son muy pocas las veces que hemos tenido que intervenir. Nos preocupamos de que sea así, sobre todo para preparar animales que, si en algún momento tienen que volver a la naturaleza, puedan arreglárselas por sí solos, sin ningún tipo de inconveniente”, detalla.

Pero también hay otras iniciativas similares. Por ejemplo, en la RM hay un proyecto que busca repoblar guanacos, una especie nativa. Existen aproximadamente 300 que viven silvestres en la Cordillera de los Andes de la zona central. Además de ellos, hay 16 ejemplares distribuidos en distintos santuarios de la región, para reproducirse y aumentar su presencia. De hecho, este miércoles nació una cría en el Santuario Cascada, lo que marcó un hito importante.

Uno de los guanacos nacidos en parques de conservación.

Minga, su madre, llegó preñada hace poco tiempo desde el Parque Safari de Rancagua y forma parte del proyecto que busca el repoblamiento de esta especie en la RM, iniciativa liderada por el gobierno de Santiago, Rewilding Chile, la U. de Chile y la Red de Santuarios de la región. Benito González, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, destaca que “para eso hay una línea que es apoyar centros de reproducción para poder tener descendencia y, a futuro, liberarlos en lugares estratégicos”.