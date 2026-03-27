Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

Acreencias bancarias: revisa con el RUT si tienes dinero por cobrar. Foto referencial de archivo

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó su reciente información de las acreencias bancarias, que corresponden a dineros que se encuentran pendientes de cobro a favor de personas o empresas.

La publicación, titulada Acreencias Bancarias Afectas a Caducidad, indica la existencia de montos depositados en bancos o cooperativas que no han sido retirados o no registran movimientos en un periodo de dos años.

Lo anterior responde al plazo que indica la Ley General de Bancos para que las instituciones financieras informen los montos a la CMF y publiquen los datos en el Diario Oficial.

En esa línea, la Comisión para el Mercado Financiero recopiló 94.654 acreencias en 19 instituciones supervisadas, que en conjunto alcanzan un total de $106.845 millones. Lo anterior representa un incremento del 13% respecto al año anterior, según cifras entregadas por el organismo.

Dónde revisar las acreencias bancarias

Se puede consultar si se cuenta con dinero pendiente a través del buscador de acreencias bancarias de la CMF, que requiere ingresar el nombre de una persona o empresa.

Cabe recordar que si los recursos no son cobrados dentro de un plazo de tres años, contados desde la publicación del listado de acreencias, las instituciones financieras los pondrán a disposición de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.