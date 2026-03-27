SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    La Comisión para el Mercado Financiero contabilizó 94 mil depósitos que no registran movimientos recientes.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Acreencias bancarias: revisa con el RUT si tienes dinero por cobrar. Foto referencial de archivo

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó su reciente información de las acreencias bancarias, que corresponden a dineros que se encuentran pendientes de cobro a favor de personas o empresas.

    La publicación, titulada Acreencias Bancarias Afectas a Caducidad, indica la existencia de montos depositados en bancos o cooperativas que no han sido retirados o no registran movimientos en un periodo de dos años.

    Lo anterior responde al plazo que indica la Ley General de Bancos para que las instituciones financieras informen los montos a la CMF y publiquen los datos en el Diario Oficial.

    En esa línea, la Comisión para el Mercado Financiero recopiló 94.654 acreencias en 19 instituciones supervisadas, que en conjunto alcanzan un total de $106.845 millones. Lo anterior representa un incremento del 13% respecto al año anterior, según cifras entregadas por el organismo.

    Dónde revisar las acreencias bancarias

    Se puede consultar si se cuenta con dinero pendiente a través del buscador de acreencias bancarias de la CMF, que requiere ingresar el nombre de una persona o empresa.

    Cabe recordar que si los recursos no son cobrados dentro de un plazo de tres años, contados desde la publicación del listado de acreencias, las instituciones financieras los pondrán a disposición de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

    Más sobre:DineroAcreencias bancariasAcreendiasDinero retenidoDinero por cobrarAcreencias bancarias 2026CMFRevisarRevisar con el RUTDinero pendiente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno anuncia querella por crimen en Calama y aboga por implementación de pórticos de detección de armas en colegios

    Colegio de Profesores ante homicidio en escuela de Calama: “Nosotros los veníamos alertando desde hace mucho tiempo”

    ¿Nueva coalición? El debate que se abrió en la derecha en medio del fuego amigo

    Dorothy entra al ruedo: Contraloría revisará “legalidad” de oficio que Steinert envió a director de la PDI

    Tras cuatro meses fuera: Yáber vuelve a trabajar al Conservador de Puente Alto en medio de imputación por trama bielorrusa

    La fractura PS tras la decisión de Vodanovic y los senadores de dejar sin piso a Cicardini

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Cabo Verde por el amistoso internacional en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Cabo Verde por el amistoso internacional en TV y streaming

    2.
    Temblor hoy, jueves 26 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 26 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    Rating del jueves 26 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 26 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Se confirman dos fechas de BTS en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Se confirman dos fechas de BTS en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Gobierno anuncia querella por crimen en Calama y aboga por implementación de pórticos de detección de armas en colegios
    Chile

    Gobierno anuncia querella por crimen en Calama y aboga por implementación de pórticos de detección de armas en colegios

    Colegio de Profesores ante homicidio en escuela de Calama: “Nosotros los veníamos alertando desde hace mucho tiempo”

    ¿Nueva coalición? El debate que se abrió en la derecha en medio del fuego amigo

    Balance del primer mes de la guerra en Irán: caos en las bolsas y el petróleo daña las perspectivas para la economía mundial
    Negocios

    Balance del primer mes de la guerra en Irán: caos en las bolsas y el petróleo daña las perspectivas para la economía mundial

    “Un ardid tendiente a engañar”: AFP Capital acusa millonario fraude de agentes de venta con cinco querellas

    ¿Y la venta de Transbank? El mensaje de los máximos ejecutivos del Banco de Chile sobre el proceso

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina
    Tendencias

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina

    “No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio

    Fernando Zuqui enfrenta la presión de la UC en la Copa de la Liga: “Sabemos que no tenemos margen de error”
    El Deportivo

    Fernando Zuqui enfrenta la presión de la UC en la Copa de la Liga: “Sabemos que no tenemos margen de error”

    Lamento en Argentina: figura de la Albiceleste sufre grave lesión y se pierde el Mundial 2026

    Almuerzo, grupo de WhatsApp y telefonazos: los movimientos secretos de los clubes para sacar a Jorge Yunge de la ANFP

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Reeditan los primeros discos de Florcita Motuda y Supersordo, joyas de culto de la música chilena
    Cultura y entretención

    Reeditan los primeros discos de Florcita Motuda y Supersordo, joyas de culto de la música chilena

    BTS anuncia finalmente show en el Estadio Nacional y venta de entradas

    Anoushka Shankar: “En mi familia están muy emocionados con las películas de los Beatles y con la de George Harrison”

    Dramático informe revela que países despliegan cada vez más armas nucleares y aumentan sus arsenales
    Mundo

    Dramático informe revela que países despliegan cada vez más armas nucleares y aumentan sus arsenales

    Asia y Oceanía adoptan medidas de austeridad energética mientras grave de combustible obliga a Filipinas a declarar una emergencia nacional

    Senado de EE.UU. aprueba financiar el Departamento de Seguridad Nacional, con excepción del ICE y la Patrulla Fronteriza

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha