Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro
La Comisión para el Mercado Financiero contabilizó 94 mil depósitos que no registran movimientos recientes.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó su reciente información de las acreencias bancarias, que corresponden a dineros que se encuentran pendientes de cobro a favor de personas o empresas.
La publicación, titulada Acreencias Bancarias Afectas a Caducidad, indica la existencia de montos depositados en bancos o cooperativas que no han sido retirados o no registran movimientos en un periodo de dos años.
Lo anterior responde al plazo que indica la Ley General de Bancos para que las instituciones financieras informen los montos a la CMF y publiquen los datos en el Diario Oficial.
En esa línea, la Comisión para el Mercado Financiero recopiló 94.654 acreencias en 19 instituciones supervisadas, que en conjunto alcanzan un total de $106.845 millones. Lo anterior representa un incremento del 13% respecto al año anterior, según cifras entregadas por el organismo.
Dónde revisar las acreencias bancarias
Se puede consultar si se cuenta con dinero pendiente a través del buscador de acreencias bancarias de la CMF, que requiere ingresar el nombre de una persona o empresa.
Cabe recordar que si los recursos no son cobrados dentro de un plazo de tres años, contados desde la publicación del listado de acreencias, las instituciones financieras los pondrán a disposición de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.
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