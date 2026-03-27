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    La fractura PS tras la decisión de Vodanovic y los senadores de dejar sin piso a Cicardini

    El miércoles en la noche y el jueves en la mañana los chats del socialismo se dividieron entre quienes apoyaron a la exdiputada por pedirle la renuncia a Quiroz y los que se plegaron al resto de la bancada, quienes le desautorizaron por su ofensiva.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 23 de mayo 2025. Diputados realizan punto de prensa luego de reunirse con el Ministerio del Interior por caso incendio de Valparaiso. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Eran las 23.56 horas del miércoles. La senadora Daniella Cicardini (PS) estaba molesta por la quitada de piso que le hicieron sus pares de la Cámara Alta, por medio de Paulina Vodanovic, luego de pedirle en la sala del Senado la renuncia a Jorge Quiroz, ministro de Hacienda y rostro del alza del precio de la bencina. A horas de someterse a una operación de tiroides, decidió transparentar su furia con los miembros de la directiva del Partido Socialista.

    “Vengo a manifestar mi molestia por la acción poco fraterna y errada políticamente de la presidenta del partido. En pleno debate del bencinazo de (Presidente José Antonio) Kast, se me quita el piso públicamente para cuadrarse con la derecha”, escribió en el grupo de la directiva de la tienda de París 873.

    Luego, prosiguió: “No corresponde en el debate público terminar apoyando a la derecha en desmedro de sus compañeros. Esa es una posición totalitaria. Yo soy, además, vicepresidenta del partido”.

    Si bien la furia de Cicardini se concentró en Vodanovic, pues fue ella quien manifestó que el PS no era partidario de la idea de la exdiputada de pedir la renuncia de Quiroz, lo cierto es que la timonel socialista habló a nombre de la bancada, pues previamente había conversado y obtenido la venia del jefe del comité, Juan Luis Castro, para formular su alocución.

    La disputa entre Cicardini y el resto de senadores generó un quiebre al interior del PS. Ella representa a la facción interna denominada “Grandes Alamedas”, donde apuestan a retomar el control del partido en 2027, cuando termine el periodo de Vodanovic. Esta última, en tanto, pertenece a las filas del sector interno denominado “Tercerismo”, que hoy dirige a la colectividad bajo alianza de otro grupo, llamado “Nueva Izquierda”.

    Bajo ese contexto, el mensaje de Cicardini a la directiva -donde hay representantes de todas las facciones- encendió el debate. El vicepresidente del PS -y quien ejerce como secretario general subrogante por la situación médica de Camilo Escalona-, Arturo Barrios, según fuentes del partido, también intervino.

    Él pertenece al mismo grupo político interno que Cicardini. Y en su mensaje, según sostienen en el PS, respaldó a la parlamentaria señalando que “uno puede o no puede estar de acuerdo, pero decirlo públicamente es un error, más cuando han existido otros senadores que han dicho cosas muy complejas y nadie ha dicho nada”, dijo, en referencia a las duras críticas que lanzó Fidel Espinoza a los ministros del gobierno de Gabriel Boric.

    “Hay que marcar un tono. En eso eso estoy de acuerdo, pero eso se habla internamente. Además, un senador o diputado puede hablar según su voluntad. Por eso ocupamos el concepto de templanza. Si hay temas de fondo que conversar, hagámoslo, pero cuidémonos”, añadió Arturo Barrios, remarcando su apuesta por contener la polémica.

    A la mañana siguiente, en la misma instancia escribió la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. “En este caso, también creo que se deben cuidar las formas. La crítica de la compañera Daniella es válida y hacen sentido a la ciudadanía”, expuso la jefa comunal.

    El debate lo complementaron más voces. Una de ellas fue el parlamentario y jefe de bancada de los diputados, Raúl Leiva. Él llamó a “actuar con más prudencia y reivindicar la autonomía parlamentaria que es un valor necesario de preservar. Comparto que no se puede contradecir públicamente exponiendo la unidad, pero asimismo en caso alguno significa apoyo al gobierno y al propio ministro”.

    “Esperamos que la bancada de senadores pueda reunirse y conciliar posiciones”, complementó el mismo diputado.

    El debate de la directiva no fue el único en encenderse. También se llenaron de mensajes otros espacios internos que comparten los socialistas. Uno de ellos es el denominado grupo de los “sub-40″ del partido, donde llamó la atención de los integrantes un mensaje enviado por el diputado, y pareja de Cicardini, Daniel Manouchehri.

    “Una senadora socialista sale a dar la pelea contra el ministro Quiroz por el bencinazo que le encarece la vida a millones de chilenos. La presidenta de nuestro partido, en vez de respaldarla, le quita el piso y se alinea con el gobierno de Kast”, escribió el diputado.

    Luego, respondió en el mismo grupo que a Quiroz “lo defienda la derecha. No la presidenta del PS. Algunos sufren de una severa desorientación ideológica”.

    Más sobre:Daniella CicardiniPaulina VodanovicPSPartido Socialista

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