“No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

La periodista y presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie rompió el silencio sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie, en una entrevista emitida este jueves en el programa Today , según informó The New York Times.

Se trata de la primera vez que habla públicamente desde que su madre, de 84 años, fue raptada desde su casa cerca de Tucson, en Arizona, durante la madrugada del 1 de febrero, en un caso que ha desconcertado a las autoridades.

Entre lágrimas, Guthrie aseguró que la familia cree que el crimen tuvo motivaciones económicas.

“Creía que el secuestro de mi madre era un secuestro con fines de extorsión” , señaló, agregando que las dos notas que exigían pagos, presuntamente en Bitcoin, “eran muy probablemente auténticas”.

“No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

“No tiene sentido”

Durante la entrevista, relató el momento en que se enteró de la desaparición. Fue su hermana mayor quien la llamó para alertarla de que Nancy no estaba en su casa.

Al llegar, encontraron una escena inquietante: puertas traseras abiertas, pertenencias intactas, incluido el teléfono, y la cámara del timbre arrancada .

“Simplemente no tiene sentido”, dijo Guthrie.

En un inicio, la familia pensó que podría tratarse de una emergencia médica, ya que Nancy sufría problemas de salud y tomaba medicamentos esenciales.

Sin embargo, tras contactar hospitales sin resultados, comenzaron a sospechar de un secuestro.

“‘No puede escaparse’”, afirmó la periodista, enfatizando que su madre tenía grandes dificultades para caminar.

“No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

Notas de rescate y mensajes públicos

En las semanas posteriores, la familia recibió y difundió mensajes que supuestamente provenían de los secuestradores.

En respuesta, Guthrie y sus hermanos publicaron videos en redes sociales pidiendo su liberación y ofreciendo pagar un rescate, aunque exigían pruebas de que seguía con vida.

En uno de los mensajes, incluso se sugería que Nancy había fallecido, lo que llevó a la familia a plantear la posibilidad de pagar por la devolución de su cuerpo.

Pese a ello, la conductora insistió en que aún mantienen la esperanza de obtener respuestas. “Necesitamos saberlo” , afirmó.

“No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie. Foto: archivo.

Una investigación sin avances

Guthrie también expresó un profundo sentimiento de culpa, al pensar que su notoriedad pública pudo haber influido en el crimen.

“Pensar que yo le traje esto a su cabecera, que es por mi culpa”, dijo, visiblemente afectada . “Solo le decía: ‘Lo siento mucho, mamá. Lo siento mucho’”.

El caso es investigado por el Departamento del Sheriff del Condado de Pima junto al FBI, aunque hasta ahora no se han reportado avances significativos.

La familia ofrece una recompensa de un millón de dólares por información que permita encontrar a Nancy.

A pesar de las críticas a la investigación, Guthrie evitó cuestionar directamente a las autoridades y destacó que “muchas personas habían trabajado incansablemente” en la búsqueda.

En paralelo, hizo un llamado directo al responsable del secuestro: “nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto”.

Nancy Guthrie, quien trabajó en relaciones públicas en la Universidad de Arizona, fue vista por última vez la noche del 31 de enero, tras compartir con su familia. Desde entonces, su paradero sigue siendo un misterio.