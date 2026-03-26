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    La última declaración que hizo Nicolás Zepeda antes de recibir el veredicto de su tercer juicio

    El tribunal francés lo declaró culpable de asesinato premeditado y le impuso cadena perpetua, en el tercer juicio por la desaparición y muerte de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    La última declaración que hizo Nicolás Zepeda antes de recibir el veredicto de su tercer juicio

    Nicolás Zepeda fue declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a cadena perpetua por el crimen de su expareja, Narumi Kurosaki, en el tercer juicio realizado en Francia por el caso.

    Breve historia del caso

    Se trata del tercer veredicto condenatorio en su contra, luego de dos procesos previos (en 2022 y 2023) en los que había sido sentenciado a 28 años de prisión.

    Sin embargo estos procesos fueron anulados por la Corte de Casación francesa por problemas en el procedimiento, lo que obligó a repetir el juicio.

    La última declaración que hizo Nicolás Zepeda antes de recibir el veredicto de su tercer juicio

    Según las investigaciones reveladas por la fiscalía, Zepeda habría sido la última persona en tener contacto con Kurosaki antes de su desaparición, señaló este medio.

    Si bien el cuerpo de la joven aún no ha sido encontrado, la hipótesis de la fiscalía apunta a que Zepeda sería el culpable de su desaparición y asesinato. Y así también lo consideró el tribunal.

    Antes de escuchar la decisión del tribunal, el chileno entregó una extensa declaración, donde insistió en su inocencia y recordó a la joven japonesa, desaparecida en 2016 en la ciudad de Besançon.

    ¿Qué dijo Zepeda?

    Amé sinceramente a Narumi, con todo mi corazón. Con todos mis defectos, durante diez años ha estado en mis pensamientos. Está conmigo. Vivo en un infierno sin saber qué pasó”, recogió el diario La Cuarta.

    Luego agregó: “Vivo en una pesadilla de arrepentimiento por haberla dejado, por no haberme quedado con ella”.

    Zepeda también dedicó palabras a quienes lo han apoyado durante el proceso judicial.

    “Nunca podré agradecer lo suficiente a quienes me apoyaron, por creer en mí, por comprender que era inocente. ¡Yo no maté a Narumi, no pude haber sido yo!”.

    La última declaración que hizo Nicolás Zepeda antes de recibir el veredicto de su tercer juicio

    Dirigiéndose al jurado, continuó: “Sé que a veces no encuentro las palabras para decirlo, que me cuesta expresarme... Quiero confiar en ustedes”.

    Finalmente, cerró su intervención reiterando su defensa: “Yo no la maté”.

    Lee también:

    Más sobre:Nicolás ZepedaNarumi KurosakiJuicioFranciaJusticiaDesapariciónJapónChileVeredictoCadena perpetuaTendenciasLa Tercera

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