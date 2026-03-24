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    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    El avión militar permaneció en el aire cerca de un kilómetro tras despegar desde Puerto Leguízamo, antes de estrellarse en una zona selvática del departamento de Putumayo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué se sabe del accidente de un avión militar en Colombia que dejó 66 fallecidos y decenas de heridos. Foto: Xinhua News Li Zijian / Xinhua News / ContactoPhoto

    Un grave accidente aéreo sacudió a Colombia la mañana del lunes, cuando un avión militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se estrelló pocos minutos después de despegar en una zona selvática del sur del país.

    La tragedia dejó al menos 66 fallecidos, decenas de heridos y abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro, que también desató un intenso debate político.

    Foto vía X: @Guardianes_Ant.

    Detalles del accidente

    La aeronave, un Hércules C-130H identificado como FAC 1016, despegó a las 9:50 de la mañana desde Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, con destino a Puerto Asís.

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes. Foto: Jetphotos/Daniel Ríos

    Sin embargo, cayó a tierra aproximadamente un kilómetro y medio después de iniciar el vuelo, en una zona de difícil acceso cercana a las fronteras con Perú y Ecuador.

    A bordo viajaban 128 personas, según el balance más reciente entregado por las autoridades: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 115 integrantes del Ejército y dos miembros de la Policía Nacional.

    En un inicio, las cifras fueron confusas y variaron durante el día, debido a la complejidad de la emergencia y al estado en que quedaron los cuerpos tras el incendio que consumió la aeronave.

    El Ministerio de Defensa confirmó que 66 uniformados fallecieron; seis de la Fuerza Aeroespacial, 58 del Ejército y dos de la Policía; mientras que 57 militares lograron ser rescatados y evacuados.

    De los rescatados, ocho fueron trasladados a Florencia y 49 a Bogotá, donde 19 permanecen hospitalizados y 30 presentan heridas leves. Además, un soldado resultó ileso y cuatro personas continúan desaparecidas.

    Condiciones complejas del lugar

    Según informó El País, las labores de rescate se vieron dificultadas por las condiciones geográficas del lugar, una zona rural con escasa infraestructura y sin carreteras pavimentadas.

    Los primeros en llegar fueron habitantes del corregimiento de La Tagua, quienes organizaron cadenas humanas para llevar agua y ayudaron a trasladar a los heridos en motocicletas por caminos precarios hasta centros asistenciales.

    Las autoridades locales reconocieron que la capacidad de respuesta fue limitada.

    El municipio de Puerto Leguizamo cuenta solo con un pequeño dispensario naval y un hospital de primer nivel, sin quirófanos ni especialistas.

    Esto obligó el envío de aeronaves con personal médico para trasladar a las víctimas a otras ciudades.

    ¿Hay causas de la tragedia?

    Sobre las causas del accidente, tanto el Gobierno como las Fuerzas Militares han descartado, por ahora, la hipótesis de un ataque.

    Las autoridades del país señalaron que no hay indicios de un atentado por parte de actores ilegales, pese a que la zona es conocida por la presencia de grupos armados.

    El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la investigación será “rigurosa, transparente y con la máxima celeridad”.

    El siniestro también ha generado controversia política.

    El presidente Gustavo Petro lamentó la tragedia y expresó su dolor por “los hijos perdidos”, pero al mismo tiempo cuestionó el estado del equipamiento militar y apuntó a decisiones de gobiernos anteriores.

    El avión, según datos oficiales, había sido donado por Estados Unidos en 2020, en el gobierno de Iván Duque, y acumulaba más de cuatro décadas de uso.

    A través de redes sociales, el presidente Petro ha reiterado que el país adquirió “una chatarra” como avión y ha emplazado al expresidente Duque por explicaciones.

    Desde la oposición, en tanto, surgieron críticas al actual Gobierno por el mantenimiento de las aeronaves y el presupuesto destinado a Defensa.

    Lee también:

    Más sobre:ColombiaAccidenteAvión militarGustavo PetroPuerto LeguízamoIván DuqueAviónAeronaveMilitarHércules C-130HTragediaInternacionalMundoTendenciasLa Tercera

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