SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    Aunque la eutanasia le fue concedida en 2024, la oposición de su padre llevó el caso a la justicia, retrasando la decisión final y abriendo un debate sobre el derecho a morir dignamente.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia. Foto: Antena 3

    A sus 25 años, Noelia Castillo se convirtió en uno de los casos más visibles en torno al debate sobre la eutanasia en España.

    Su historia estuvo marcada por problemas de salud mental, episodios traumáticos y una larga batalla judicial contra la opinión de su familia.

    Sin embargo, todo terminará este jueves, cuando reciba la prestación para morir dignamente tras más de un año y medio de espera.

    Nacida en Barcelona, la vida de Castillo estuvo marcada por fuertes contrastes, según relató en una entrevista con Antena 3, luego recogida por Infobae.

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia. Foto: Antena 3

    Infancia feliz

    Castillo recuerda su infancia como una etapa luminosa, “era una época muy feliz” dice.

    En la entrevista recordó sus veranos junto a su hermana en casa de su abuela, miró fotografías de sus primeros años y menciona son momentos alegres de su vida.

    Para el momento de la inyección Noelia pidió cuatro fotos que la acompañen en ese momento: una pintando un cuadro de su madre, una de su perro de la infancia, su primer día de colegio y una imagen de cuando pequeña.

    El punto de inflexión

    Sin embargo, no todo fue color rosa durante la vida de Noelia.

    Sitúa el inicio de su deterioro en la adolescencia, tras una serie de episodios familiares y personales que marcaron un punto de inflexión.

    Uno de los primeros momentos determinantes fue la pérdida de la casa en la que vivía tras problemas económicos de la familia.

    Sus padres se separaron y mantuvo un régimen de custodia compartida donde tuvo que lidiar con episodios de alcoholismo de su papá, que incluían largas esperas en bares hasta la madrugada.

    “Luego han sido todo baches, oscuridad, vacío”, resume sobre los años posteriores, en los que enfrentó una progresiva inestabilidad emocional.

    Desde los 13 años estuvo en tratamiento psiquiátrico y, con el tiempo, recibió diagnósticos como trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y trastorno límite de la personalidad (TLP).

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia. Foto: Antena 3

    Tocando fondo

    A esto se sumaron experiencias traumáticas, incluidas dos agresiones sexuales, una con una pareja y otra de carácter múltiple que decidió no denunciar. Allí, según su relato, se profundizó su deterioro.

    El momento decisivo ocurrió en 2022. Tras uno de varios intentos de suicidio, Castillo se arrojó desde un quinto piso, lo que le provocó una lesión medular irreversible y la dejó parapléjica.

    Desde entonces, vivía en una residencia sociosanitaria en Sant Pere de Ribes, donde, según ha dicho, encontró cierta contención, aunque no alivio.

    A las secuelas físicas se sumó un dolor persistente y una profunda falta de sentido vital. “No tengo metas ni proyectos”, afirmó en la entrevista televisiva. “Siempre he visto mi mundo muy oscuro”.

    En otra declaración, fue aún más directa: “No tengo ganas de nada: ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada. El dormir se me hace muy difícil y tengo dolor de espalda y de piernas”.

    El juicio por eutanasia

    En ese contexto, solicitó la eutanasia, una prestación que le fue concedida por la Generalitat (gobierno autónomo de Cataluña) en julio de 2024.

    Sin embargo, el proceso quedó paralizado por la oposición de su padre, quien llevó el caso a tribunales junto a la organización Abogados Cristianos.

    La disputa judicial se extendió durante más de un año, retrasando la decisión final.

    Una vez agotados los recursos legales, Castillo pudo finalmente fijar la fecha para el procedimiento. Según relató, ha decidido cómo quiere que sea ese momento.

    “Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré; algo sencillo”, explicó.

    También optó por estar sola al momento de recibir la inyección, pese a haber invitado previamente a su familia a despedirse.

    El conflicto familiar ha sido otro de los ejes de su historia. Castillo cuestionó abiertamente la actitud de su padre, quien se opuso a su decisión: “No ha respetado mi decisión y nunca lo hará”.

    Pese a la controversia pública que generó su caso, la joven insistió en que su decisión no busca convertirse en ejemplo.

    “No quiero ser ejemplo de nadie, simplemente es mi vida y ya está”, afirmó.

    Y, en lo que muchos interpretan como una despedida, dejó una frase que sintetiza su proceso: “Por fin lo he conseguido. A ver si ya puedo descansar porque no puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”.

    Lee también:

    Más sobre:Noelia CastilloEutanasiaEspañaAntena 3EntrevistaSalud mentalDebateJuicioSuicidio asistidoTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán responde a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra y plantea varias condiciones para un acuerdo

    Figueroa no considera que manifestaciones sociales se desarrollen por estar un gobierno de derecha: “No hay que caer en la caricatura”

    Mon Laferte y su tour por Norteamérica “Esto no cambia lo político, pero puede dar algo de ilusión a la gente de EE.UU.”

    Catalina San Martín endurece el tono contra alcaldes de oposición y pide al gobierno trabajar en conjunto con municipios

    Ministro García llama a no comparar crisis derivada de la guerra en Irán con la de Ucrania: “La situación fiscal es muy distinta”

    Realizan nuevo operativo policial migratorio en la Vega Central: se identificaron a 45 personas infractoras de la Ley de Migraciones

    Lo más leído

    1.
    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    2.
    La extraña ventaja genética que tienen las personas que viven en los Andes, según un estudio

    La extraña ventaja genética que tienen las personas que viven en los Andes, según un estudio

    3.
    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    4.
    Por qué los días en el planeta Tierra se están alargando cada vez más, según un estudio

    Por qué los días en el planeta Tierra se están alargando cada vez más, según un estudio

    5.
    Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

    Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Rating del miércoles 25 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 25 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Figueroa no considera que manifestaciones sociales se desarrollen por estar un gobierno de derecha: “No hay que caer en la caricatura”
    Chile

    Figueroa no considera que manifestaciones sociales se desarrollen por estar un gobierno de derecha: “No hay que caer en la caricatura”

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Catalina San Martín endurece el tono contra alcaldes de oposición y pide al gobierno trabajar en conjunto con municipios

    CFA tras último informe del gobierno anterior: habría cuarto incumplimiento consecutivo de la meta fiscal en 2026 y ve más presiones por guerra en Irán
    Negocios

    CFA tras último informe del gobierno anterior: habría cuarto incumplimiento consecutivo de la meta fiscal en 2026 y ve más presiones por guerra en Irán

    Briones mantiene críticas al gobierno por “Estado en la quiebra”, pero respalda a Quiroz por alza del precio de las bencinas

    Precio del petróleo rebota y el barril vuelve a superar la barrera de los US$ 100

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia
    Tendencias

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    La extraña ventaja genética que tienen las personas que viven en los Andes, según un estudio

    La contundente respuesta de Nicolás Córdova a las críticas de Arturo Vidal a la lista de la Roja
    El Deportivo

    La contundente respuesta de Nicolás Córdova a las críticas de Arturo Vidal a la lista de la Roja

    La dura autocrítica de Daniel Garnero tras la derrota de la UC ante Ñublense

    La U suma siete lesionados: la Roja libera a un seleccionado a horas del amistoso contra Cabo Verde

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Mon Laferte y su tour por Norteamérica “Esto no cambia lo político, pero puede dar algo de ilusión a la gente de EE.UU.”
    Cultura y entretención

    Mon Laferte y su tour por Norteamérica “Esto no cambia lo político, pero puede dar algo de ilusión a la gente de EE.UU.”

    La noche en que Canal 13 censuró a Soda Stereo en su estreno televisivo en Chile

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    Irán responde a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra y plantea varias condiciones para un acuerdo
    Mundo

    Irán responde a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra y plantea varias condiciones para un acuerdo

    Francia: “choque de autoridad” contra la delincuencia, el gas de la risa y los morteros pirotécnicos

    Trump vuelve a cargar contra la OTAN por “no hacer absolutamente nada” contra Irán: “No olvidaremos”

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme