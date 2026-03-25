“Me equivoqué”: revelan cómo fue el tenso momento en que el avión chocó con un carro en el aeropuerto de LaGuardia

“Metí la pata”: revelan cómo fue el tenso momento en que el avión chocó con un carro en el aeropuerto de LaGuardia

Las grabaciones de audio de la torre de control del Aeropuerto LaGuardia, Nueva York, muestran el caos, la presión y el error humano que marcaron el accidente que dejó dos muertos y decenas de heridos .

El siniestro ocurrió la noche del domingo, cuando un avión de Air Canada Express, operado por Jazz Aviation, colisionó con un vehículo de bomberos que cruzaba la pista mientras respondía a otra emergencia .

Murieron el piloto y el copiloto, ambos jóvenes, mientras que al menos 41 personas fueron trasladadas a hospitales, algunas con lesiones graves.

En The Washington Post, analizaron las grabaciones de la torre de control y reconstruyeron el accidente.

“Metí la pata”: revelan cómo fue el tenso momento en que el avión chocó con un carro en el aeropuerto de LaGuardia

Los segundos previos

De acuerdo con las comunicaciones obtenidas desde LiveATC.com, todo comenzó minutos antes con una situación paralela: un avión de United Airlines reportó un problema a bordo.

“Hola, control de tierra de LaGuardia, United 2384, también tenemos un olor en el avión en este momento, vamos a regresar a la puerta de embarque, solicitamos también la presencia de bomberos ”, se escucha en el audio.

Mientras los controladores gestionaban esa emergencia, autorizaron el aterrizaje del vuelo de Air Canada en la pista 4. Casi al mismo tiempo, un vehículo de emergencia pidió permiso para cruzarla:

“Camión 1 en compañía, Torre de LaGuardia, solicitando cruzar la pista cuatro en Delta”, dijo el vehículo.

El controlador aprobó la maniobra. Pero segundos después, al advertir el riesgo, intentó detenerla desesperadamente:

“¡Alto, alto, alto! ¡Alto, camión 1, alto!”.

Ya era tarde. Un fuerte sonido irrumpe en la grabación.

“Jazz 646. Jazz 646, veo que colisionó con un vehículo. Mantenga la posición. Sé que no puede moverse”, dice el controlador al avión instantes después del impacto.

“Metí la pata”

Minutos después del accidente, en otra comunicación captada en la torre, el controlador reconoce el error en medio de la tensión:

“Intenté ponerme en contacto con ellos... y estábamos lidiando con una emergencia antes, y metí la pata” .

—“No, hombre, hiciste lo mejor que pudiste”, responde un piloto.

Según el análisis citado por The Washington Post, el controlador estaba concentrado en la emergencia del avión de United al mismo tiempo que coordinaba aterrizajes y movimientos en pista.

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Investigación en curso

Las autoridades confirmaron que el vehículo de bomberos, con dos agentes a bordo y que sobrevivieron, se dirigía a atender la otra aeronave cuando ocurrió la colisión.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) ya recuperó las cajas negras del avión y comenzó la investigación para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, aún hay interrogantes clave.

Expertos en seguridad aérea, como el consultor Anthony Brickhouse, explicaron que en condiciones normales “si se autoriza a un camión de bomberos a cruzar la pista activa, eso significa que el controlador verificaría que hay un breve lapso de tiempo” antes de que llegue otra aeronave .

Por su parte, el exinvestigador Jeff Guzzetti advirtió que, según las grabaciones, el control del tráfico aéreo fue “claramente un problema”, aunque subrayó que este tipo de accidentes “rara vez se pueden atribuir a una sola causa”.

Mientras avanzan las pericias, las grabaciones dejan al descubierto no solo la secuencia de decisiones que llevaron al choque, sino también el factor humano en uno de los entornos más exigentes de la aviación.