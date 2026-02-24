SUSCRÍBETE
    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    A más de tres semanas de su desaparición, las autoridades de EEUU no han podido identificar a ningún sospechoso. Un video e imágenes compartidas por el FBI, y captadas por la cámara de su casa, muestran a un sujeto enmascarado, quien llevaba guantes y una pistola.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Fue el pasado domingo 1 de febrero cuando las autoridades policiales de Estados Unidos reportaron la desaparición en Arizona de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today de NBC News.

    Los investigadores presumen que la mujer de 84 años fue secuestrada.

    Sin embargo, pese al desarrollo de los peritajes y a la intensa búsqueda, hasta el momento no se ha identificado a ningún sospechoso y tampoco se tiene claridad sobre el motivo de la desaparición.

    Imágenes y un video compartido por el FBI y captado por la cámara de seguridad del timbre de su casa muestran a un hombre enmascarado, quien llevaba guantes y una pistola en la parte delantera de su pantalón.

    Hasta ahora, se presumía que tales registros correspondían únicamente al 1 de febrero.

    No obstante, según afirmaron fuentes familiarizadas con la investigación a medios como CNN y CBS News, se tomaron en dos días diferentes, no solo en el mencionado.

    Por lo tanto, de acuerdo a sus declaraciones, el sospechoso se acercó a la casa de Nancy Guthrie antes de la noche de su desaparición.

    Las afirmaciones se basan, principalmente, en que el sujeto parece no llevar una mochila en uno de los registros.

    Desde el Departamento del Sheriff del Condado de Pima respondieron a los citados medios este lunes que “no hay fecha ni hora asociadas a estas imágenes” y que “cualquier sugerencia de que las fotografías se tomaron en días diferentes es pura especulación”.

    Agregó que la investigación está en curso y que “las conclusiones se basarán en pruebas verificables y hechos comprobados”.

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Cómo es la búsqueda de Nancy Guthrie a más de tres semanas de su desaparición

    Las fuerzas del orden locales, estatales y federales han pasado más de tres semanas desarrollando peritajes en las cercanías de la casa de Guthrie en Arizona y han hecho llamados a los residentes de su vecindario a que presenten videos que puedan contribuir a la investigación.

    El pasado jueves 12 de febrero, el FBI aumentó a 100.000 dólares la recompensa por información que lleve a la recuperación de Guthrie o al arresto y condena de quien esté involucrado en su desaparición.

    La mujer de 84 años fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero, en su casa. Las alertas se despertaron luego de que, la mañana del domingo 1 de febrero, no llegara a la iglesia que solía frecuentar.

    A partir del video compartido por el FBI, el cual fue obtenido con ayuda del sector privado, los investigadores pudieron determinar que el hombre enmascarado que aparece en los registros llevaba “una mochila negra de 25 litros marca ‘Ozark Trail Hiker Pack’”.

    Los peritos aún están tratando de identificar otros artículos que llevaba el sospechoso y dónde podrían haber sido comprados.

    Informaciones reunidas por CNN detallan que algunos investigadores han visitado armerías en el área de Tucson, ya que el sospechoso que aparece en el video llevaba una funda de pistola que “tenía características bastante únicas”, según el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Las autoridades también han registrado residencias, negocios y agencias gubernamentales en busca de videos de vigilancia que permitan identificar cualquier posible indicio de a dónde pudo ser llevada la madre de la presentadora de Today.

    Al mismo tiempo, siguen revisando miles de horas de video obtenidas del área metropolitana de Tucson, según afirmó una fuente al citado medio.

    El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, informó el jueves que los peritos siguen realizando análisis del ADN encontrado en la casa de Guthrie.

    Previamente, las autoridades afirmaron que dos personas fueron detenidas y luego liberadas en relación con la investigación.

    Pese a que no se tiene claridad sobre el paradero de Guthrie y ni los motivos de su desaparición, los investigadores presumen que fue sacada de su casa contra su voluntad.

    No descartan que haya más de una persona involucrada en su desaparición.

    Los hijos de la mujer de 84 años han publicado una serie de videos en las redes sociales, en los que han pedido el regreso de su madre y ayuda para conocer su paradero.

    El caso ha despertado gran conmoción en Estados Unidos, hasta el punto en que el presidente Donald Trump ha declarado que ordenó a todas las fuerzas del orden que estén “a disposición” de la familia.

    De acuerdo al sheriff, ninguno de los miembros de la familia de Guthrie figura como posible sospechoso en el caso.

    La investigación sigue en curso.

