Multa y voto extranjero: Castro afirma que junto a la ministra Lobos se están “jugando” su “capital político para que esto salga”

A las 16.30 horas de este lunes la Cámara de Diputados sesionará para discutir y votar la norma que establece una multa para los ciudadanos chilenos que no concurrieran a las urnas en las próximas elecciones. También se discutirá la reforma que restringe el voto extranjero.

El proyecto está en su tercer trámite, y según adelantó La Tercera ya estarían los votos suficientes para aprobar ambas iniciativas. De esa forma se respetaría el acuerdo alcanzado por la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, junto con los parlamentarios.

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), manifestó estar optimista respecto a la votación de esta jornada. “ Quiero que ya sea Ley con todos los acuerdos que se llegaron ”, indicó en diálogo con radio Agricultura.

Respecto a la votación señaló que, a su parecer, “está en tela de juicio si el gobierno va a poder, en el fondo, alinear a sus parlamentarios, y aquí yo creo que hay dos personas que están poniendo mucho de su capital político en juego: número uno es la ministra Lobos y yo también”.

“A mí también se me pidió por parte de la oposición: votémoslo al tiro, votémoslo rápido (…). Y yo les dije ‘no, aguantemos, veamos que la ministra, y yo también estoy haciendo lo mío por mi parte, podamos juntar, asegurémonos que esto salga bien, aunque nos demoremos un poco más’“, sostuvo.

En ese sentido, señaló que tanto él como “la ministra nos estamos jugando bastante nuestro capital político para que esto salga , pero yo creo que realmente va a salir bien”.

“He conversado mucho con ella (Lobos), y espero realmente que podamos (…) tener una mayoría que nos permita construir ambos proyectos", indicó.

En definitiva, el timonel de la Cámara remarcó que están “haciendo lo que nos pide la Constitución, cálculos políticos más o cálculos políticos menos tenía que hacerse, y creo yo que esto le hace bien a la democracia, debido a que los niveles de participación están muy bajos, y no es posible que el 30% elija a un Mandatario, elija a parlamentarios”.