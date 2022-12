Natalia Piergentili (PPD) y Lautaro Carmona (PC) acusan agresión y acoso de miembros del Team Patriota tras firma de acuerdo constitucional

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, y el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, acusaron que sufrieron agresiones y acoso de miembros del Team Patriota tras salir del ex Congreso Nacional, ubicado en Morandé 441, luego de firmar el “Acuerdo por Chile”, que suscribe los lineamientos para el inicio de un nuevo proceso constitucional.

La agrupación liderada por Francisco Muñoz, conocido como Pancho Malo, había realizado una convocatoria para la noche de este lunes, en el frontis del recinto, para manifestarse en contra del pacto. El propio Muñoz realizó un llamado a través de redes sociales.

De acuerdo al relato de Piergentili en conversación en CNN Chile, ella se retiró del lugar en momentos en que Álvaro Elizalde, presidente del Senado, y Vlado Mirosevic, titular de la Cámara, hablaban del pacto firmado ante la prensa. “Salí muy sigilosamente y me pilló el Team Patriota”. comenzó la líder del PPD.

“La verdad es que fue súper dificultoso, me asusté, casi me quebraron el vidrio del auto. Yo iba sola además, así que me llamó la atención la violencia con la que ellos estaban en la calle”, continuó.

La timonel oficialista calificó el hecho de “súper lamentable, porque la verdad es que yo creo en un país en que se dialoga, por lo tanto este tipo de manifestaciones creo que nos hacen retroceder y creo que no le hacen nada de bien a la democracia”.

“Ellos aducen que el país el 4 de septiembre votó rechazo y que quiere la Constitución del 80. Yo creo que es posible de dialogar con personas que piensen eso, si mi punto es que cuando ya no hay argumentos, la verdad es que la agresión... además, insisto, yo iba sola en mi auto y quienes me impedían el paso y me golpeaban el vidrio eran hombres y mujeres, entonces ahí hay un tema desde la violencia, desde la indefensión, que yo creo que es bien alarmante, porque así no se discuten las ideas”, finalizó.

Por su parte, Lautaro Carmona contó -en el mismo espacio- que se retiró por la puerta ubicada en calle Compañía, en dirección al Metro, cuando fue abordado por integrantes del Team Patriota. “Había un piquete, son provocadores con banderas, por tanto las banderas se portan con palos, en una mixtura de hombres y mujeres, entonces empezaron un acoso físico de ‘por qué vendíamos Chile’, que ‘por qué hacíamos esto’”, indicó.

Carmona afirmó que en ese momento “no había ninguna posibilidad de dialogar. Si uno dialogaba y caía en el juego de ellos y se enredaba... y dije ‘ustedes están equivocados”, fue mi única conclusión, y siguieron y siguieron”.

El secretario general del PC sostuvo que los miembros de la agrupación liderada por Francisco Muñoz lo “acompañaron” hasta la Plaza de Armas: “Era una situación de provocación que si uno no tiene dimensión de las cosas y alguna experiencia, puede enredarse y al final terminar esto en una cosa más que lamentable”.

Ante los repetidos episodios violentos protagonizados por la agrupación contra dirigentes de distintos sectores políticos -como el hostigamiento sufrido por el timonel UDI, Javier Macaya, y la vicepresidenta gremialista, María José Hoffman- Carmona realizó un llamado a “hacer debate, batalla de ideas, a intercambiar, a aceptar que hay miradas distintas y a terminar con esta mirada autoritaria que heredaron ellos de un tiempo de dictadura que no corresponde a este tiempo”.