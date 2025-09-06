“No existe norma alguna que lo impida”: Demócratas afirma que la repostulación de Rincón se ajusta a la Constitución

Luego de que los partidos del oficialismo y la DC ingresaran la mañana de este viernes un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para impugnar la nueva candidatura al Senado de Ximena Rincón, desde Demócratas le ofrecieron todo su respaldo a su presidenta y actual senadora por el Maule.

En una declaración pública, la tienda reafirma que la repostulación de Rincón se ajusta a la Constitución y manifiestan su preocupación ante el requerimiento de la izquierda para impedir su candidatura -por haber ejercido el cargo en dos períodos consecutivos- y la debilidad que demuestra el sistema político.

“Tenemos la convicción de que la repostulación de nuestra presidenta se ajusta plenamente a la Constitución y a la interpretación ya asentada por el Servicio Electoral, no existiendo, por tanto, norma alguna que lo impida”, se lee en el comunicado.

“Nos preocupa que ante lo debilidad que muestra nuestro sistema politico, algunos quieran violar la Constitución al dejar sin ejecución uno norma constitucional como el voto obligatorio”, continúa la declaración, afirmando que también se intente al mismo “tergiversar lo misma carta fundamental para eliminar lo competencia con atajos legales”.

Además enfatizan que la decisión de su presidenta para volver a competir por un escaño en el Senado en representación del Maule dice relación “con extender su compromiso con los más de un millón cien mil habitantes de una zona pujante y rica, que tiene aún muchos urgencias por resolver y que desde las distintos comunas, ciudades y pueblos así lo solicitaron”.

“Esta presentación demuestra el miedo y desprecio que le tienen a la democracia”, se lee también en su declaración, apuntando a que ante cualquier interpretación administrativa o jurídica “lo que debe primar siempre es el derecho a elegir y ser elegido que está asegurado en la Constitución y en los tratados internacionales. Estamos confiados que eso se va a respetar”, concluye en su nota el partido.

La impugnación a Rincón

En la mañana de hoy los partidos del oficialismo y la DC ingresaron un requerimiento ante el Tricel para impugnar la candidatura al Senado de Rincón, luego de que se desistiera de hacer efectivo el anuncio de no volver ser candidata a senadora por el Maule, como afirmó en agosto del año pasado a La Tercera.

En la solicitud, que fue ingresada por el abogado Gabriel Osorio con la firma de todos los partidos del pacto amplio del oficialismo -Partido Radical, Partido Liberal, Frente Amplio, PPD, PS, PC y la DC- se plantea que la senadora “se encuentra dentro de la hipótesis planteada en el artículo 51 inciso tercero de la Constitución, esto es, la actual senadora ha desempeñado dicho cargo por dos períodos consecutivos, no pudiendo así, postular a un tercer período para dicho cargo“.

Según el reclamo, los partidos del oficialismo y la DC buscan “asegurar la plena aplicación y vigencia de la Constitución y así evitar tejer interpretaciones que dejen sin aplicación la Carta Política. Se inspira en principios esenciales de supremacía y lealtad constitucional, como también asegurar su vigencia y obligatoriedad”.