Política

“No existe norma alguna que lo impida”: Demócratas afirma que la repostulación de Rincón se ajusta a la Constitución

En una declaración pública, la tienda además manifiesta su preocupación ante la debilidad que demuestra el sistema político, al acusar que se intenta “tergiversar la misma carta fundamental para eliminar la competencia con atajos legales”.

Por 
Lya Rosen
Ximena Rincón, senadora y presidenta de Demócratas. Edwin Navarro/Aton Chile EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

Luego de que los partidos del oficialismo y la DC ingresaran la mañana de este viernes un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para impugnar la nueva candidatura al Senado de Ximena Rincón, desde Demócratas le ofrecieron todo su respaldo a su presidenta y actual senadora por el Maule.

En una declaración pública, la tienda reafirma que la repostulación de Rincón se ajusta a la Constitución y manifiestan su preocupación ante el requerimiento de la izquierda para impedir su candidatura -por haber ejercido el cargo en dos períodos consecutivos- y la debilidad que demuestra el sistema político.

“Tenemos la convicción de que la repostulación de nuestra presidenta se ajusta plenamente a la Constitución y a la interpretación ya asentada por el Servicio Electoral, no existiendo, por tanto, norma alguna que lo impida”, se lee en el comunicado.

“Nos preocupa que ante lo debilidad que muestra nuestro sistema politico, algunos quieran violar la Constitución al dejar sin ejecución uno norma constitucional como el voto obligatorio”, continúa la declaración, afirmando que también se intente al mismo “tergiversar lo misma carta fundamental para eliminar lo competencia con atajos legales”.

Además enfatizan que la decisión de su presidenta para volver a competir por un escaño en el Senado en representación del Maule dice relación “con extender su compromiso con los más de un millón cien mil habitantes de una zona pujante y rica, que tiene aún muchos urgencias por resolver y que desde las distintos comunas, ciudades y pueblos así lo solicitaron”.

“Esta presentación demuestra el miedo y desprecio que le tienen a la democracia”, se lee también en su declaración, apuntando a que ante cualquier interpretación administrativa o jurídica “lo que debe primar siempre es el derecho a elegir y ser elegido que está asegurado en la Constitución y en los tratados internacionales. Estamos confiados que eso se va a respetar”, concluye en su nota el partido.

La impugnación a Rincón

En la mañana de hoy los partidos del oficialismo y la DC ingresaron un requerimiento ante el Tricel para impugnar la candidatura al Senado de Rincón, luego de que se desistiera de hacer efectivo el anuncio de no volver ser candidata a senadora por el Maule, como afirmó en agosto del año pasado a La Tercera.

En la solicitud, que fue ingresada por el abogado Gabriel Osorio con la firma de todos los partidos del pacto amplio del oficialismo -Partido Radical, Partido Liberal, Frente Amplio, PPD, PS, PC y la DC- se plantea que la senadora “se encuentra dentro de la hipótesis planteada en el artículo 51 inciso tercero de la Constitución, esto es, la actual senadora ha desempeñado dicho cargo por dos períodos consecutivos, no pudiendo así, postular a un tercer período para dicho cargo“.

Según el reclamo, los partidos del oficialismo y la DC buscan “asegurar la plena aplicación y vigencia de la Constitución y así evitar tejer interpretaciones que dejen sin aplicación la Carta Política. Se inspira en principios esenciales de supremacía y lealtad constitucional, como también asegurar su vigencia y obligatoriedad”.

Maduro anticipa una “etapa de lucha armada” si EE.UU. agrede a Venezuela

Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

Autoridades de Florida abren un segundo centro de detención para migrantes

Detienen en Curicó a líder de banda criminal colombiana: era buscado en su país por homicidio agravado y secuestro

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EE.UU. en una “posición peligrosa”

Montes busca continuar negociación por megatoma de San Antonio

Prisión preventiva para dos de los detenidos por torturas a compañero de labores en hospital de Osorno

Detienen en Curicó a líder de banda criminal colombiana: era buscado en su país por homicidio agravado y secuestro

Gobierno descarta declarar feriado irrenunciable el 20 de septiembre

Vapores recibe US$476 millones por devolución de retenciones de impuestos en Alemania

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

El insólito accidente que sufrió Luis Enrique en el PSG y lo obligó a ser operado

La selección chilena suma una nueva baja para el partido ante Uruguay

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Autoridades de Florida abren un segundo centro de detención para migrantes

Trump amenaza con derribar aeronaves militares venezolanas si ponen a EE.UU. en una “posición peligrosa”

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue