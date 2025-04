“No hay posibilidad”: las voces de la DC ante la idea de Undurraga de pasar directo a primera vuelta en las presidenciales

De cara a las elecciones de noviembre, la Democracia Cristiana (DC) ya manifestó su negativa a pactar con el Partido Comunista y el Frente Amplio, y en su defecto planteó la idea de realizar primarias con el Socialismo Democrático, sin embargo, esa posbilidad está lejos de concretarse.

Así, ante la posibilidad de quedar fuera de las primarias, el timonel y candidato presidencial de la DC, Alberto Unduraga, afirmó que en ese caso avanzaría directamente a primera vuelta.

La postura del abanderado no cayó bien en algunos parlamentarios de la falange.

De esta forma lo manifestó en reiteradas ocasiones el senador Iván Flores, quien esta semana elevó el tono y reafirmó que “es un suicidio político insistir en el camino propio”.

Previo a estas declaraciones, hace algunas semanas también llamó a acatar los lineamientos de la colectividad, por lo mismo emplazó a Undurrga a no “darse gustitos propios”.

“Tiene que obedecer el mandato de la Junta Nacional. Y en ese contexto entonces yo debo decir responsablemente que si el diputado Undurraga no va a primarias amplias, se va a convertir en el sepulturero de la Junta Nacional”, fueron sus reproches desde el Congreso.

A este rechazo a la fórmula del candidato DC se sumó el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, quien en conversación con Radio Duna, recalcó que “no hay posibilidad de que lleguemos a una papeleta de manera directa en una primera vuelta por una cuestión de principio de realidad”.

En esa línea, agregó: “La elección presidencial, de una forma, aunque uno la quiera desacoplar, va unida a la conversación de las listas parlamentarias. Entonces, lo que no le puede suceder a la DC es que en el afán del camino propio, finalmente no logre un buen acuerdo parlamentario. Los partidos existen si tienen presencia o no en el Parlamento”.

Ante este cruce de declaraciones, al ser consultado por La Tercera, el jefe de bancada de diputados de la DC, Hector Barría hizo un llamado al orden a la militancia y exigió terminar con los emplazamientos por la prensa.

Y precisó: “Tenemos que conversar entre nosotros nuestras eventuales diferencias y no de manera pública, porque nada contribuye para cuidar al partido al cual decimos tanto querer. Por otro lado, nuestro presidente y candidato, en todas partes ha señalado que busca converger en una unidad de centro izquierda. Eso lo ha señalado reiteradas veces, más allá de una situación o una declaración desafortunada“.