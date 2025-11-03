OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

“No hemos dejado de poner en el centro la responsabilidad social”: Vallejo responde críticas de Jara a presupuesto de Vivienda

Luego de que la abanderada PC criticara, entre otros aspectos, que se destinaran recursos al pago de deudas del Minvu, la portavoz de gobierno sostuvo que los fondos en cuestión son para "seguir ejecutando el Plan de Emergencia Habitacional".

Paz RubioPor 
Paz Rubio
21/10/2025 - VOCERIA CAMILA VALLEJO - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), abordó las críticas que hizo la candidata presidencial, Jeannette Jara (PC), a la partida de Vivienda en el Presupuesto 2026, en particular a la disminución de determinados subsidios y la destinación de fondos para saldar deudas adquiridas por el Minvu en el Plan de Emergencia Habitacional.

Durante una conferencia de prensa, la candidata del pacto Unidad por Chile reprochó estos aspectos de la partida de Vivienda: “Me parece muy delicado porque el país tiene una grave crisis de vivienda, que no se acaba con este gobierno, por el contrario. Y cuando asuma como presidenta quiero que la crisis siga reduciéndose y no ampliándose así que no estoy para nada de acuerdo en las reducciones que se hacen en temas de vivienda y menos que se estén traspasando cuentas de un año para otro. Eso es un tema de gestión que el ministerio debió haber visto oportunamente”, dijo.

La abanderada del PC ya había sido crítica anteriormente con la gestión del Ministerio de Vivienda, encabezado por su ex par de gobierno, Carlos Montes (PS). A inicios de octubre, Jara acusó que la reconstrucción de las viviendas dañadas por el megaincendio de Viña del Mar ha sido lenta y protagonizó cruces por este tema con el titular de la cartera.

La candidata Jeannette Jara en una conferencia de prensa el 3 de noviembre de 2025.

Vallejo, al ser consultada por estas críticas durante un punto de prensa en La Moneda, mencionó que “tenemos presiones en general, muchas que son bastante públicas -incluso por parte de candidaturas presidenciales- a reducir más el gasto social, a reducir el gasto público en el marco de la ley de presupuesto, pero nosotros, si bien entendemos la importancia de no aumentar significativamente el gasto social, sino que apostar a ser muy responsables fiscalmente, no hemos dejado de poner en el centro de la discusión la responsabilidad social también”.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo destacó que “al mismo tiempo que disminuimos el crecimiento de la deuda pública, cuestión que ha sido señalada insistentemente por parte del ministro de Hacienda, y las clasificadoras de riesgo también lo ha señalado, que en Chile hemos un manejo de deuda muy responsable, mantener un aumento del gasto social para vivienda, para educación, para pensiones, para la seguridad, etcétera, ha sido foco de preocupación de nuestro gobierno”.

“De hecho, desde el 2022, si es que se aprueba el presupuesto, al 2026, nosotros vamos a haber generado un incremento del gasto público en Vivienda de un 37%, y solo para, respecto a este año al 2026, de un 7,6%. Y esto es para seguir ejecutando el Plan de Emergencia Habitacional, que ya ha logrado entregar alrededor de 210 mil viviendas, esperamos cumplir con la meta de 270 mil viviendas, pero además porque necesita mantener en marcha la entrega de otros proyectos habitacionales, más allá incluso del período de nuestro Gobierno”, añadió.

La ministra Camila Vallejo junto a los ministros Jaime Gajardo y Álvaro Elizalde durante una conferencia de prensa en La Moneda el 3 de noviembre de 2025.
Más sobre:Camila VallejoJeannette JaraPresupuesto 2026ViviendaPlan de Emergencia Habitacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El escritor argentino Pablo Maurette gana el Premio Herralde de Novela 2025

“Fue poco prudente”: Desbordes responde a molestia de Galilea por apoyo a Álvaro Carter

Actividad física, capacitaciones y trabajos de medio tiempo: las propuestas de Harold Mayne-Nicholls para los adultos mayores

Ricardo Montaner vuelve a Chile con su tour “El último regreso”

“Es apostar por la sensatez”: comando de Matthei también apunta al “voto útil” en recta final de la campaña

Desbordes desata la furia de la directiva RN: apoyo a Álvaro Carter reabre disputa interna por el control del partido

Lo más leído

1.
La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

2.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

3.
Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

4.
Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

5.
Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

“Fue poco prudente”: Desbordes responde a molestia de Galilea por apoyo a Álvaro Carter
Chile

“Fue poco prudente”: Desbordes responde a molestia de Galilea por apoyo a Álvaro Carter

Actividad física, capacitaciones y trabajos de medio tiempo: las propuestas de Harold Mayne-Nicholls para los adultos mayores

“No hemos dejado de poner en el centro la responsabilidad social”: Vallejo responde críticas de Jara a presupuesto de Vivienda

JP Morgan advierte que riesgo de déficit fiscal estructural en Chile es cada vez mayor
Negocios

JP Morgan advierte que riesgo de déficit fiscal estructural en Chile es cada vez mayor

SMA formula cargos contra Prolesur por descarga de residuos líquidos en río Calle Calle

Tasa de desocupación extranjera baja en el trimestre julio-septiembre

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park
Tendencias

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo Venezuela busca ayuda de Rusia, China e Irán en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Con cuatro mundialistas Sub 20: Nicolás Córdova entrega la nómina para enfrentar a Rusia y Perú
El Deportivo

Con cuatro mundialistas Sub 20: Nicolás Córdova entrega la nómina para enfrentar a Rusia y Perú

Los secretos del camarín de Coquimbo Unido, el flamante e inédito campeón del fútbol chileno

Se retira un multicampeón con la UC: Valber Huerta rescinde contrato con los cruzados y deja el fútbol tras dura lesión

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

El escritor argentino Pablo Maurette gana el Premio Herralde de Novela 2025
Cultura y entretención

El escritor argentino Pablo Maurette gana el Premio Herralde de Novela 2025

Ricardo Montaner vuelve a Chile con su tour “El último regreso”

Aferrado a los temas clásicos y con nueva formación: cómo vuelve AC/DC a Chile

No solo Mamdani en Nueva York: por qué las otras victorias electorales de este martes no aliviarán al Partido Demócrata
Mundo

No solo Mamdani en Nueva York: por qué las otras victorias electorales de este martes no aliviarán al Partido Demócrata

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”

El presidente de Finlandia afirma que el mundo entró “en una nueva era nuclear”

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló
Paula

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo