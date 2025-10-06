El choque entre Montes y Jara que vuelve a tensionar la campaña oficialista

El ministro Carlos Montes (PS) ha estado molesto, dicen sus cercanos. Al titular de Vivienda e histórico socialista no le gusta ser interpelado, lo que ha quedado de manifiesto estos días cuando, en más de una ocasión, ha debido responder a los emplazamientos de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Jara ha cuestionado a Montes desde que se convirtió en candidata presidencial, por el lento proceso de reconstrucción en Viña del Mar, tras los intensos incendios del verano.

Montes ha quedado descolocado ante las críticas de la abanderada y su comando, con quienes tuvo un duro cruce durante la semana pasada. Tras ese intercambio, sin embargo, desde el jueves pasado el Ministerio de Vivienda intentó poner paños fríos al asunto haciendo control de daños con el centro de operaciones ubicado en Londres 76.

Según publicó La Tercera Sábado, los llamados y mensajes, a figuras como el jefe de gabinete de Jara, Jorge Millaquén (PS), apuntaron a bajar las tensiones y explicar la situación en la que está el proceso de reconstrucción. Montes, de hecho, hizo llegar al comando los últimos informes con las cifras actualizadas al respecto.

Cuando el comando de Jara pensó que la situación iba a la baja, fue el mismo Montes quien volvió a avivar la tensión y, en conversación con TVN este domingo, cuestionó que la “mano derecha” de la megatoma de San Antonio estuviera dentro del comando de Jara, sin entregar mayores antecedentes.

“Yo le puedo decir que el dueño del terreno de San Antonio, una de sus manos derechas, también está en el comando de la señora Jara. Hay una cierta forma de hacer las cosas, que yo creo que esto es más o menos desde siempre”, dijo Montes, quien desató la ira del comando.

Con el pasar de las horas fue la propia Jeannette Jara quien este domingo salió a responder los emplazamientos de Montes. “Es lamentable la situación de la reconstrucción de Viña del Mar y su demora. Lamento que ante esta crítica se generen otros debates que no tienen asidero. Si hay alguien que el ministro Montes conozca, que lo diga, la verdad desconozco a qué se refiere”, dijo la abanderada del sector.

“Lo demás, respecto de asesores de la toma de San Antonio -que a todo esto no me quedó claro si se refería a los dueños del terreno o a la gente de la toma- creo que él tendrá que dar las explicaciones y hacerse cargo de sus palabras”, agregó Jara, cuyos dichos fueron reforzados posteriormente por una de las voceras del comando, la senadora Alejandra Sepúlveda.

Lejos de calmar las aguas, la réplica del comando dejó en una posición aun más incómoda al ministro de Vivienda, cuyo comentario sobre la “mano derecha” de la megatoma de San Antonio no estaba contemplada en el diseño original de su participación en Estado Nacional.

Montes reflejó su molestia en una dura intervención en su llegada al Minvu, en la mañana de este lunes: “No voy a contestar con cosas que no tienen nada que ver con lo que se dijo, dije que había distintos tipos de diálogos dentro de esto, de distintas maneras”.

La misma idea la defendió previamente en un diálogo con CNN, cuando advirtió que “sobre eso no me voy a referir porque se ha transformado en algo que no era lo que se dijo”.

La Moneda le quita el piso a Montes

La acusación de Montes escaló hasta La Moneda.

En su habitual vocería de los lunes, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada respecto de la polémica, quien se remitió a reforzar lo dicho por el comando de Jara.

“El propio comando aclaró que no era tal”, respondió ante la pregunta sobre la “mano derecha” de la megatoma, quien, según la cita de Montes, estaría en el comando de Jara. Sobre si el tema fue o no abordado en el comité político de la mañana con el Presidente Boric, la vocera agregó que “no, en lo absoluto”.

Luego de Vallejo llegó el turno de Montes de hacer su defensa: “Con relación a mis dichos, quiero aclarar que no tengo ni he buscado controversias, ni he querido responder a candidaturas electorales más que con la intención de aclarar ciertos puntos de la gestión del ministerio, fomentando así el diálogo constructivo en materia de vivienda”.

“Respecto de los ejemplos que señalé de ciudadanos que, en el marco de sus derechos políticos, apoyan a ciertas candidaturas, reitero que corresponden a ejemplos que demuestran la diversidad de posiciones que existe en la sociedad. En ningún caso busqué individualizar ni establecer implicaciones políticas de ningún tipo. Lo que quise destacar es que hay diálogos diversos que son parte del ejercicio democrático”, agregó Montes.

Luego el titular de Vivienda cerró: “Como aclaré en la entrevista, no tengo antecedentes de que existan funcionarios públicos que realicen actividad política dentro de su horario laboral. Los funcionarios públicos, como cualquier ciudadano, tienen derecho a ejercer sus derechos políticos siempre y cuando no contravengan lo establecido por la Contraloría”.

Más allá de las explicaciones del titular de Vivienda, el cruce entre Jara y el Ejecutivo ha terminado por desconcertar a parte del oficialismo, donde creen que a menos de dos meses de la elección presidencial el foco de la campaña no debería estar sobre estos temas.

Así lo consideró el timonel del Partido Radical e integrante del comité estratégico de Jara, Leonardo Cubillos. “No he logrado entender el objetivo del ministro Montes de auscultar quienes están colaborando en el comando presidencial de la candidata Jeannette Jara, y menos la alusión a la toma de San Antonio, cuando el cuestionamiento es el evidente retraso en materia de reconstrucción de viviendas por los incendios. La candidata lo que pide es información y certezas para los afectados, no veo nada de malo en eso”, dijo el presidente de partido.

“No ayuda en nada este tipo de declaraciones cruzadas. Le pediría al ministro Montes que termine su gestión a cargo de la reconstrucción en la Región de Valparaíso y seguir con la solución de la crisis habitacional. Y en paralelo pido que nuestro comando siga con el foco puesto en dar a conocer las iniciativas y el proyecto político. El desafío es demasiado importante como para seguir con pequeñeces de lado y lado”, sostuvo el también miembro de la comisión estratégica de Londres 76 y secretario general del PPD, José Toro.

En tanto, el senador socialista Tomás de Rementería afirmó que “creo que es mejor que estos temas no escalen. Yo sé que el ministro Montes apoya a Jeannette Jara y el tema no tiene que ver con eso”.