    Política

    “No sé si nuestro sector lo recibiría bien”: presidente UDI por eventual “comportamiento opositor” de libertarios a gobierno de Kast

    "Hoy día el Partido Nacional Libertario tiene senadores y tiene siete u ocho diputados, y por lo tanto, si ellos deciden comportarse como de oposición, lo que van a hacer es efectivamente impedir que el gobierno pueda sacar adelante sus reformas y sacar adelante su programa de gobierno”, dijo el diputado y timonel gremialista, Guillermo Ramírez.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    En una nueva edición del programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la posibilidad de que el Partido Nacional Libertario actúe como oposición ante el gobierno de José Antonio Kast.

    Y es que luego de las tratativas para la conformación del gabinete, los libertarios finalmente se quedaron abajo de la nómina ministerial. Por lo que, aún no se sabe si se sumarán al gobierno o no.

    Frente a este escenario, el líder de los gremialistas planteó: “Hoy día el Partido Nacional Libertario tiene senadores y tiene siete u ocho diputados, y por lo tanto, si ellos deciden comportarse como de oposición, lo que van a hacer es efectivamente impedir que el gobierno pueda sacar adelante sus reformas y sacar adelante su programa de gobierno”.

    “Eso yo no sé si nuestro sector lo recibiría bien”, advirtió.

    De todas maneras, sostuvo: “Yo con esto no estoy diciendo que Johannes Kaiser quiera hacer eso, todo lo contrario, yo pienso, no tengo tampoco la certeza, pero por lo que lo conozco y he conversado con él, yo pienso que él sí quiere aportar”.

    “Yo creo que sí quiere que en el Congreso se formen las mayorías para poder derrotar a la izquierda y hacerlos cambios que Chile necesita. Y por lo mismo, como yo a él lo veo en una parada responsable de cara a Chile, es que yo creo que lo mejor sería que se incorporara al gobierno”, continuó.

    En esa misma línea, añadió: “Las conversaciones van a seguir hasta marzo, los gobiernos no están hasta que están instalados, por lo tanto, no me cierro a la posibilidad de que el Partido Nacional Libertario esté apoyando al gobierno desde adentro”.

    La actitud de la izquierda

    Con todo, el presidente de la UDI señaló que espera que el Socialismo Democrático sea una oposición “patriótica” y que pongan “a Chile por delate”.

    “Yo espero que el Socialismo Democrático sea una oposición patriótica, tenemos diferencias y esas diferencias, está bien que las hagan sentir, tienen una fiscalizadora, está bien que fiscalicen, cuando hay algo que nosotros hagamos mal, está bien que apunten que lo hicimos mal, pero lo que yo espero que no vuelva a ocurrir es que voten en contra, cosas que son buenas para Chile, para hacerle daño al gobierno, que sean patriotas”, sostuvo.

    Revisa la entevista completa:

