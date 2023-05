“Nos preocupa que exista negacionismo”: la reflexión de Camila Vallejo ante dichos de Luis Silva sobre Pinochet a 50 años del Golpe

El consejero constitucional del Partido Republicano Luis Silva, el más votado en la elección del 7 de mayo, con 707 mil sufragios en la Región Metropolitana, abordó en una entrevista con Cristián Warnken para Icare su relación con Augusto Pinochet.

“Hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista. Definitivamente fue un hombre que supo conducir el Estado. Supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas. Lamentablemente, durante su tiempo a cargo del Gobierno de Chile ocurrieron cosas, las que él no podía no conocer y que habría, por lo tanto, justificado y que son atroces y eso obviamente mancha lo que hizo por Chile. Pero a la distancia de 50 años de 1973, 17 menos desde el término del gobierno de Pinochet, creo que debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno y no simplificar o reducir, con toda la gravedad que tiene, esos 17 años a las violaciones de los derechos humanos, porque entonces nos privamos como chilenos de una comprensión equilibrada de nuestra historia y cuando eso ocurre evidentemente que somos muy más intérpretes del presente”, afirmó el doctor en Derecho en un extracto de la entrevista en video que que ha sido viralizado en redes sociales.

“Yo habiendo dicho que tengo una admiración por él como hombre de Estado, lo he dicho públicamente, no me declaro pinochetista porque es una figura histórica y por lo tanto no me voy a casar con una figura histórica”, dijo.

“No me quiero referir a él en particular”

Este miércoles, en una actividad en el Gimnasio Municipal de Cerro Navia durante la mañana, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada sobre el tema.

“No me quiero referir a él en particular y a una entrevista que, además, desconozco. Lo que sí puedo señalar es que en nuestro país tenemos una fuerza política que varios de sus representantes se han reconocido abiertamente como pinochetistas y evidentemente que a 50 años del golpe civil-militar nos preocupa que exista negacionismo, que se pretenda aún justificar o validar un golpe de Estado, una dictadura, que violó derechos humanos, que masacró a gran parte de nuestro pueblo, que persiguió políticamente, que torturó y que generó heridas hasta el día de hoy”, expuso la vocera del Ejecutivo.

“A 50 años del golpe nuestro ejercicio es de memoria, por cierto, de reconocer lo que sucedió en nuestra historia, de no negarlo, de reparar, evidentemente, de señalar la verdad y hacer justicia, pero también pensar en nuestro presente y futuro”, agregó.

“Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde y como los que vivimos en democracia solo conocemos la democracia, con falencias y todo lo que podamos decir de aquello, pero no conocimos lo que fue la ruptura democrática y hay mucha gente que no logra valorar lo que es la democracia, porque no la ha perdido, pero cuando se pierde la democracia, cuando se rompe con la democracia, cuando se violan los derechos humanos todos podemos salir dañados y por eso es muy importante que más allá de las declaraciones en particular, en los 50 años del golpe no solo valoremos la democracia y el respeto a los derechos humanos, sino que trabajemos en el presente por fortalecerla”, argumentó la autoridad de gobierno.

También se refirió a los dichos de Silva la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, consultada tras una reunión en dependencias de Senapred en el marco del balance del Programa Invierno 2023.

“Me parece lamentable, me parece que ningún dictador merece admiración, ciertamente Pinochet, que lo conocimos de cerca, no, ni él ni ningún otro”, afirmó la hija del ministro de Salvador Allende, José Tohá.