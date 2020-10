“Nos trata de traidores en un tuit y a los dos minutos habla de unidad”: Desbordes se refiere a propuesta de J. A. Kast para trabajar con Chile Vamos de cara a elecciones de constituyentes

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió esta mañana a la posibilidad de que el Partido Republicano, del excandidato presidencial José Antonio Kast, trabaje unido a la coalición de Chile Vamos con miras a lo que será la elección de los miembros de la Convención Constituyente.

Esto, luego de que José Antonio Kast enviara una carta a los presidentes del bloque oficialista donde pide reunirse y lograr un trabajo unitario. Sin embargo, Kast en la misiva recalca que “no es nuestro interés, y entendemos que de ustedes tampoco, que el Partido Republicano ingrese a Chile Vamos”.

Desbordes, quien fuera presidente de RN antes de arribar a la cartera de Defensa, puso en duda la llegada del partido de Kast al bloque.

“La unidad así porque sí nomás, no. Hay que tener un mínimo de cierto criterios comunes, respeto además. Porque José Antonio Kast nos trata de traidores en un tuit y a los dos minutos habla de unidad. Yo creo que hay que ser un poco más claro de qué entendemos por unidad. Espero que José Antonio Kast cambie el lenguaje, que de verdad demuestre interés en hacer alianza. Se tiene que demostrar, no basta con decir ‘mire, juntémonos’", afirmó en radio La Clave.

En esa línea, puso como ejemplo a España, que señaló haber “seguido de cerca”. “Hemos trabajado conversando y coordinándonos con el Partido Popular de España, que por ejemplo la semana pasada se negó a apoyar a Vox en el intento por dar al gobierno socialista. Porque le pareció que no era lo correcto. Y lo que dijo Pablo Casado fue muy claro, 'no nos tenemos por qué aliar con los extremos, tenemos que mantener nuestra unidad’. Si acá, la gente de José Antonio demuestra que tiene interés, ánimo, que hay respeto, mínimos aceptables, los presidentes de partidos tendrán que verlo, yo no tengo problemas en eso si se dan ciertas cuestiones básicas”.

Asimismo, agregó que la suma de nuevos actores al bloque podría darse “si no significa que entre uno por una puerta y se nos vayan dos por la otra. Chile Vamos está constituido básicamente por cuatro partidos, el PRI, Evópoli, la UDI y Renovación Nacional. A partir de ahí por supuesto que podemos pensar en crecer, pero no es crecer si entra uno y se va uno o dos. Entonces también es algo que tienen que evaluar los partidos políticos”.

Por otra parte, Desbordes descartó salir del gobierno para transformarse en una carta para la Convención Constituyente. “Hemos conversado con la directiva de cómo puedo ayudar y colaborar en lo que viene, yo no pienso salir del gobierno en este minuto, estoy haciendo un trabajo que me gusta mucho en el Ministerio de Defensa, tenemos hartas cosas pendientes que concretar con las Fuerzas Armadas”.

No obstante, dijo que “en marzo hay que sentarse a conversar con la directiva y ver dónde servimos más, dónde somos más útiles a la coalición en nuestro sector”.

Sobre esto último, consultado si hay una decisión pendiente, respondió: “Sí, por supuesto, yo creo que muchos tenemos decisiones pendientes. Habrá algunos que van a renunciar en noviembre para ir al Congreso, habrá otros que se van a ir en enero porque se van a ir a la Convención Constitucional y habrá otros que querrán apoyar y trabajar en la campaña municipal y de gobernador regional. Hay varios momentos en que podría haber personas que estamos en cargos de gobierno que tomen la decisión de salir a la cancha y el Presidente nos ha dado todas las facilidades en ese sentido siempre y cuando hasta el último minuto estemos dedicados 100% al cargo”.