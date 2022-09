“Nuestro ánimo no es ni de polemizar, ni de pautear”: ministra Vallejo responde a críticas de oposición por sus dichos en acuerdo constituyente

“Lo que nos corresponde es valorar tanto ese esfuerzo, como los resultados que está teniendo, que sea paritario, electo, donde pueda participar un comité de expertos acompañando el proceso porque puede ayudar significativamente y con la participación de los mundos que se han puesto sobre la mesa, como mundo independiente, los pueblos originarios, más allá de las fórmulas”.

Esas fueron parte de las palabras que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, expresó este lunes, tras el acuerdo alcanzado por partidos de la oposición y oficialismo, quienes determinaron preliminarmente que la nueva Constitución sea redactada por un “órgano 100% elegido”, “apoyado” por una “comisión de expertos”, y además, la obligatoriedad en el plebiscito de salida.

Sin embargo, los dichos de la vocera no cayeron bien en Chile Vamos, incluso por parte de la Democracia Cristiana, la senadora Ximena Rincón, dijo este martes que “la vocera se equivocó porque no fue parte de las conversaciones y no se ha materializado todavía ningún acuerdo, ese proceso está en desarrollo, está en construcción”.

En ese sentido, fue consultada la ministra Vallejo por la reacción de la oposición ante sus declaraciones, sobre esto respondió que “primero, entendemos las preocupaciones de distintos sectores, por cierto nuestro ánimo no es ni de polemizar, ni de pautear, ni de intervenir, muy por el contrario y lo dijo nuestra ministra Segpres, Ana Lya Uriarte cuando se refería a esto, (que) es acompañar, es facilitar, es cuidar un proceso que, por cierto, le interesa a nuestro país por sobre todas las cosas”.

Además, recalcó que “si como gobierno hemos decidido acompañar y no con un rol negociador, sino que de acompañamiento a esto, es porque justamente hemos entendido que nuestro país demanda una nueva Constitución. Hoy, además, estamos en un momento como gobierno donde seguimos obviamente gobernando”.

Mientras que consultada de si fue un error su declaración, la secretaria de Estado lo descartó: “No, muy por el contrario, insisto, nuestro ánimo no es ni de polemizar, entendemos las preocupaciones que han tenido algunos parlamentarios, pero hoy esto está radicado en el Congreso y esperamos que les vaya bien en las conversaciones y en los diálogos”.

En la misma línea, la ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte señaló esta mañana desde el Congreso que “he venido personalmente planteando reiteradamente que estamos acompañando este diálogo, hicimos ver aquello que hemos sostenido como Gobierno desde hace mucho tiempo, pero no en el ánimo, ni de pautear, ni de presionar, ni mucho menos de imponer visiones respecto del contenido de este acuerdo” .