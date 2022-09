“Yo creo que la vocera se equivocó”: Rincón critica a Vallejo por sus dichos sobre acuerdo por nueva Constitución

Molestia generó en Chile Vamos las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien se refirió a los acuerdos alcanzados este lunes entre los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, para dar continuidad al proceso constituyente tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito.

De hecho, así lo informaron la tarde del lunes el presidente del Senado, Álvaro Elizalde y de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, quienes señalaron que se concordó que la nueva propuesta constitucional sea redactada por un “órgano 100% electo”, pero apoyado por un “comité de expertos”, además de ser paritario, y el plebiscito de salida obligatorio.

Tras ello, la secretaria de Estado dijo que están muy “esperanzados y contentos del esfuerzo que ha significado la suma de voluntades de los distintos partidos, tanto oficialistas como de oposición, a excepción del Partido Republicano, de encausar democráticamente este proceso constituyente”, y valoró los resultados “que está teniendo, que sea paritario, electo, que pueda participar un comité de expertos acompañando el proceso porque puede ayudar significativamente”.

Con todo, este martes, tras una reunión con la ministra Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, para abordar la agenda legislativa, la senadora DC, Ximena Rincón, se refirió a las palabras de la vocera.

“Yo creo que la vocera se equivocó, porque no fue parte de las conversaciones y no se ha materializado todavía ningún acuerdo, ese proceso esta en desarrollo esta en construcción”, respondió la senadora falangista.

Además, agregó que, a su juicio, Vallejo se “equivocó” en su “expresión porque además puso temas que ni siquiera habían estado en el tapete de la conversación, yo creo que hay que darles los tiempos que corresponden a la instancia que corresponde”.

Mientras que minutos antes, Uriarte también fue consultada por la molestia de la derecha y de cómo continúan los ánimos para llegar al acuerdo constituyente.

Sobre esto, reiteró que “el gobierno no es prescindente de este proceso, está presente, pero no está negociando, no está llevando el diálogo sino que estamos acompañando este proceso de las fuerzas políticas para buscar un acuerdo que nos conduzca a una nueva Constitución”.

“Hemos sido cuidadosos, respetuosos, respecto del diálogo político que están llevando adelante las fuerzas políticas”, finalizó.

Así las cosas, desde el oficialismo, el subjefe de la Bancada PPD-Independientes, Cristián Tapia, tampoco se mostró de acuerdo con las declaraciones de la ministra Vallejo: “Yo creo que sí puede haber cometido un error, la que tiene que estar hablando ahí es la ministra de la Segpres, porque las aguas no están quietas”.