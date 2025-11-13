OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Nuevo embajador de EE.UU. en Chile: “Es muy especial para mí llegar nuevamente a este país que marcó mi historia”

    Brandon Judd, el diplomático designado por Donald Trump, ya estuvo en territorio chileno en la década de los 90 en calidad de misionero, como él mismo detalla en un video que compartió en las redes sociales.

    Por 
    Lya Rosen
    Brandon Judd y su esposa a su llegada a la Embajada de Estados Unidos en Chile. Imagen @EmbajadaEEUUcl en X.

    Luego de ser designado embajador por el Presidente Donald Trump, y confirmado en el cargo por el Senado de Estados Unidos el pasado 7 de octubre, Brandon Judd llegó a Chile para asumir sus funciones diplomáticas. Pero también reencontrarse con un país que ya conoció en la década de los 90 como misionero.

    Tal como el mismo diplomático confirmó en un video que compartió en su cuenta en la red social X, el que acompañó de un breve comunicado en el que afirma que regresa a Chile “para comenzar una nueva etapa de mi vida como representante de los Estados Unidos”.

    “Es muy especial para mí llegar nuevamente a este país que marcó mi historia, el mismo lugar donde hace tantos años trabajé como misionero. Volver ahora con esta misión, es un verdadero honor y un privilegio”, señaló Judd.

    Un sentimiento que recalca en el video en el que se le ve recorriendo La Ligua, la ciudad en la que vivió por un tiempo cuando era joven.

    “Quise comenzar mi misión como embajador aquí en La Ligua porque es un lugar especial para mí. En la década de los 90, estuve aquí como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, detalló.

    Además, se refirió a la misión que lo guía como enviado personal del presidente Trump, afirmando que “el principio que me guiará durante mi misión será hacer que Estados Unidos sea un país más seguro, fuerte y próspero, y realizar esto en colaboración con el pueblo chileno”.

    Luego de lo que el diplomático se refirió a la relación entre Chile y EE.UU., que se remonta “a más de 200 años” y que se considera “al servicio de ese gran legado y espero llevar nuestras alianzas a nuevas alturas”.

    Además de darse un tiempo, en compañía de su esposa AnnaMarie Judd, de ofrecer detalles de su vida personal, como que es de Arizona y sus hijos ya tienen sus propias familias.

    Para finalmente alabar “el espíritu acogedor y amistoso del pueblo chileno” y comprometerse a “seguir conociendo a su gente, su cultura, su belleza, y aprender aún más de este país que ya siento tan cercano”.

    Judd, que se desempeñó como agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos desde 1997 hasta su jubilación en 2023, llegó este lunes a Santiago para asumir sus funciones diplomáticas en el país.

    Entre estas se incluyen el promover la seguridad, fortaleza y prosperidad, con énfasis en la colaboración para frenar la inmigración ilegal, como indicó la embajada norteamericana.

    Además de combatir las organizaciones criminales transnacionales, fortalecer la seguridad fronteriza e impulsar el comercio y la inversión.

