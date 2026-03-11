Nuevo ministro Segpres: “La información de que la Cámara iba a ser presidida por Alessandri, yo la tenía temprano”

El recién asumido ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot (RN), tras la ceremonia de cambio de mando, abordó la tensa votación de la presidencia de la Cámara de Diputados, que le dio el triunfo al UDI Jorge Alessandri.

Y es que la sesión en la Cámara Baja estuvo bastante crispada porque el fueron solo tres los votos que tuvo Alessandri por sobre Pamela Jiles (PDG), la carta que -originalmente- era respaldada por la izquierda, la DC y el mismo PDG.

En resumen, Felipe Camaño (IND-DC) y Jaime Mulet (FRVS), terminaron votando por Alessandri y no por Jiles. Por otro lado, el parlamentario Cristian Contreras (PDG), optó por votar por Juan Marcelo Valenzuela de su mismo partido.

11 DE MARZO DEL 2026 EL DIPUTADO JORGE ALESSANDRI ES ELEGIDO COMO PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Consultado sobre el tema, el nuevo titular de Segpres, que estará encargado de llevar la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, sostuvo: “Esta es una decisión soberana de la Cámara de Diputados y, por supuesto, también del Senado. Ellos han elegido sus autoridades democráticamente y, por lo tanto, nosotros como Ejecutivo lo que nos corresponde es acatar lo que se ha resuelto y trabajar muy armoniosamente con ambas mesas”.

Luego fue requerido por los dichos de Pamela Jiles tras su derrota, apuntando a que el ahora ministro del Interior, Claudio Alvarado, “se mantuvo en vela” para que Alessandri resultara victorioso.

“La información de que la Cámara de Diputados iba a ser presidida por el diputado Jorge Alessandri, yo la tenía ayer temprano” , reveló y agregó: “Así que puede ser que el ministro Alvarado se haya pasado la noche en vela, pero probablemente por otros temas, por otras materias”.

Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Nosotros ya ayer en la tarde estábamos muy tranquilos”, acotó.

Finalmente, le preguntaron sobre si ya tenía conocimiento del voto de Camaño, quien ahora es vicepresidente de la Corporación. “No puedo entrar en detalles, porque todas las conversaciones, las negociaciones, las llevaron los propios diputados, los propios jefes de comité, pero ellos nos transmitían a nosotros mucha seguridad y mucha tranquilidad en que el diputado Jorge Alessandri iba a ser electo”, dijo.