Nuevo traspié complica “ruta distinta” de la campaña de Jara

Tras anunciar su gira de 27 días por las regiones del país y llamar a todos a estar “arriba de la Jaraneta”, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), salió al paso de una nueva polémica de campaña: su apoyo al tercer retiro de fondos previsionales en 2021.

13 agosto 2025 La candidata presidencial, Jeannette Jara, anunció su gira por el país en el frontis de su comando. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

El martes, la exministra del Trabajo había afirmado en el Hotel W que solo había respaldado los primeros dos retiros y que “de ahí en adelante ya no, porque no me parecían justificables”. Esto, pese a la evidencia que existe en redes sociales de que sí fue partidaria de esa medida que ha sido cuestionada por el efecto a largo plazo que generó en la inflación.

Sus dichos generaron la inmediata reacción opositora que la acusó de faltar a la verdad y obligó a que este miércoles se tuviera que volver a referir al asunto, aun cuando su apuesta era relevar la nueva etapa de su campaña que considera privilegiar su despliegue territorial por sobre la aparición en debates, lo que ella bautizó como “una ruta distinta de campaña”,

“En ese minuto puede que no me haya acordado de los detalles. Yo sé que hay un interés en dejar cosas puestas como que son mentiras, pero la realidad es mucho más distinta que eso”, contestó Jara.

Luego agregó: “Parece que hay una tendencia a la literalidad. Yo no la voy a criticar porque cada uno sabe cómo hace los medios, pero yo no tengo ninguna intención en mentir. Ninguna”.

Desde el comando de Jara han buscado dar vuelta la página lo más rápido posible ante lo que identifican como un error personal de la candidata. El tema que preocupa a algunos dentro del oficialismo es que este no es el primer error de Jara que se toma la agenda.

El anterior fue asumido por la propia Jara, quien, en el marco de un foro minero, planteó que en su programa original -de siete páginas- no estaba contemplada la nacionalización del cobre, cuando en verdad sí estaba.

Inicia gira

La polémica por el tercer retiro se dio justo en el momento en que Jara lanzó su nueva fase electoral.

Este miércoles, frente a su comando se instaló una escenografía desde la que la candidata dio cuenta de su gira más larga hasta la fecha: estará 27 días recorriendo todas las regiones del país, para enfocarse en el despliegue territorial que la caracterizó durante la campaña de primarias.

La gira, como planteó este medio, empezará en Valparaíso el próximo martes 19 de agosto y terminará en Santiago el domingo 14 de septiembre. Las ciudades y fechas de la gira de Jara fueron reforzadas e impresas en una polera que acompañará a la candidata en su aventura presidencial, tal como lo hacen las bandas musicales.

Junto con estrenar indumentaria y proyectar la gira por Chile, Jara buscó pasar de la polémica de los retiros criticando el rol de la AFP y la presión de los grupos económicos.

De hecho, en su justificación, ante la contradicción del tercer retiro, la candidata expresó: “Esto se dio ayer (martes) en el marco de precisamente este foro de inversionistas donde estaba la asociación de AFP ahí también sentada. La asociación de AFP que se opuso a todos los cambios en nuestro país y que tuvo la reforma trancada durante 10 años”.

“Mi campaña se construye con el diálogo directo con la ciudadanía, priorizando la voz de la gente común por sobre la presión de los grupos económicos y los polos cerrados”, agregó.

Jara también apuntó a Kast que el martes fue cuestionado por señalar que se puede gobernar sin tener mayorías en el Congreso. En ese sentido, la abanderada expuso que el republicano quiso decir otra cosa: que quería gobernar sin contrapeso democrático”.

Y añadió: “Yo le quiero preguntar, ya que habla tan mal del sector público, ¿qué hizo los 16 años que estuvo en el Parlamento ganando una millonada de plata si él cree que el Congreso no sirve? Esa es una buena pregunta”.

Este último mensaje fue replicado a lo largo del día por La Moneda, donde el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, acusaron a Kast en la misma línea.

Antes de salir de gira, la candidata Jara presentará el próximo lunes los lineamientos centrales de su programa de gobierno, que estará enfocado en cuatro ejes: crecimiento, seguridad, salud y vivienda.