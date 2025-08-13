“Quiere gobernar sin contrapeso”: Jara eleva el tono por dichos sobre el Congreso y emplaza a Kast por su cargo como diputado

Desde Londres 76, Jeannette Jara elevó sus críticas a José Antonio Kast por sus dichos sobre la relevancia del Congreso. Tras presentar el detalle de su gira nacional, la candidata oficialista cuestionó la postura del republicano y enrostró los tres períodos consecutivos (2002 a 2014) que fue diputado por la Región Metropolitana.

El candidato que busca por tercera vez llegar a La Moneda ha sido blanco de reproches transversales luego de que planteara la idea de usar todas las potestades administrativas que tiene el Estado para gobernar, lo que fue calificado por la mayoría de los parlamentarios como una especie de mandato por decretos.

Kast fue más allá y defendió que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Si bien, la candidata ya había cuestionado sus palabras, en medio de su presentación remarcó que la idea de Kast es “gobernar sin contrapeso”.

En esa línea, reconoció que hay temas que tienen que ir obligatoriamente al Parlamento y otros que se decretan por parte de la autoridad, sin embargo, argumentó que “Kast quiso decir otra cosa: que quería gobernar sin contrapeso democrático”.

Y añadió: “Yo le quiero preguntar, ya que habla tan mal del sector público, ¿qué hizo los 16 años que estuvo en el Parlamento ganando una millonada de plata si él cree que el Congreso no sirve? Esa es una buena pregunta. 16 años ganando una millonada de plata y ahora quiere decir que el Congreso no sirve de nada. Francamente lo encuentro, no solo incoherente, sino que realmente muy peligroso para el país".

Los emplazamientos de Jara fueron compartidos por la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, quien horas antes del acto de campaña, señaló: “No sorprende que desprecie el Parlamento: estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante siendo diputado”.