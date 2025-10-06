“Nunca lo habían hecho, lo hacen a dos meses de una elección”: Jara reflota informe del Banco Central sobre reformas y desempleo

La candidata oficialista Jeannette Jara profundizó sobre el informe del Banco Central que relaciona las reformas laborales –40 horas, Ley Karin, aumento del sueldo minímo– con las cifras de desempleo.

En las entrevistas presidenciables organizadas por la Fundación Chile Mujeres y El Mercurio, este lunes, la candidata calificó el documento del Banco Central como “curioso”.

“Yo sé que hay mucho interés en señalar que las leyes laborales son las que causaron el desempleo. De hecho, el Banco Central jamás en la vida había opinado del mercado laboral, ni siquiera está en su mandato”, señaló.

Sin embargo, destacó como positivo que analicen los cambios en la fuerza laboral. “Me alegra ahora que lo haga, porque así lo primero que voy a hacer también dentro de mis primeros 100 días es promover que se haga cargo del análisis del mercado laboral como la Reserva Federal de Estados Unidos, que lo tiene en su mandato legal”.

Pese a que valoró la inicitiva, también remarcó sus aprensiones: “Nunca lo habían hecho, lo hacen a dos meses de una elección. Me llama la atención”.

“Ellos presentan tres elementos. Dicen, primero, Chile creció en este periodo en buena medida impulsado por el alza del salario mínimo. Que eso es una valoración positiva. Por eso no le pongo una carga positiva o negativa. De verdad que me resulta curioso, porque no lo había visto antes. Después dice, pero evidentemente los costos laborales aumentaron, eso también lo comparto, porque pagar mejor es un costo. A mí entender es un costo necesario, porque lo otro es pensar que la gente viva con lo que no le alcanza .Yo creo que al menos a la gente tiene que alcanzarle para vivir", añadió.